El espeluznante caso Lucio Dupuy: tenía 5 años, su madre y su novia abusaron sexualmente de él y lo mataron a golpes

El homicidio de Lucio Dupuy, un niño de cinco años de edad, conmocionó a miles de habitantes en la provincia de La Pampa, Argentina. Los desgarradores hechos fueron perpetrados por la madre de la víctima, quien fue identificada por el nombre de Magdalena Espósito, y su pareja, Abigail Páez. De acuerdo con reportes oficiales, el asesinato ocurrió en noviembre de 2021, pero será hasta el próximo jueves 2 de febrero que las autoridades judiciales determinarán la condena de su progenitora y la otra mujer involucrada en el atroz crimen.

¿Qué le pasó a Lucio Dupuy?

La historia de abusos contra Lucio comenzó en el año 2019, cuando sus padres, Christian Dupuy y Magdalena Espósito, terminaron su relación sentimental y se separaron. En aquel tiempo, la progenitora del menor se encontraba desempleada, mientras que su padre constantemente tenía que viajar a Luján (ciudad en Argentina), por lo que el pequeño quedó al cuidado de sus tíos, Maximiliano Dupuy y Leticia Hidalgo. Ellos tuvieron la custodia del menor por un año, luego de que un juez escuchó el caso.

Sin embargo, a principios de 2020, Magdalena y su pareja, Abigail Páez, iniciaron un negocio de venta de tortas, por lo que su situación económica mejoró significativamente y comenzó a luchar por la custodia de su hijo. En un primer momento, la mujer consiguió que un juez le otorgara la posibilidad de ver a Lucio cada 15 días, ella podía llevárselo los viernes y debía devolverlo el lunes a primera hora. Esta situación no duró mucho tiempo, ya que cada que pasaba a buscarlo tenía enfrentamientos con Maximiliano Dupuy y Leticia Hidalgo.

El pequeño perdió la vida a la edad de cinco años. Foto: especial.

La situación con la custodia de Lucio empeoró con la pandemia por COVID-19, ya que Magdalena aprovechó la situación para quedarse con el menor por un mes, de julio a agosto. Posteriormente, la custodia del pequeño fue otorgada a la progenitora del niño; la audiencia fue dirigida por la jueza Ana Clara Pérez Ballester. De forma extraoficial se presume que los tíos del pequeño no pelearon por su guardia debido a que tenían otros hijos pequeños que requerían mayor atención.

De acuerdo con estudios forenses, durante los 15 meses que el niño vivió con su madre y su pareja fue sometido a constantes abusos: golpes, patadas, violaciones, quemaduras, mordeduras y demás. Tras ser víctima de agresiones atroces, el menor de edad murió el 26 de noviembre de 2021 en el Hospital Evita. Cuando llegó al nosocomio presentaba múltiples lesiones y no tenía signos vitales. Al ser cuestionadas sobre lo que ocurrió con Lucio, las dos mujeres declararon que habían sido víctimas de un robo y que los atacantes habían agredido al infante, pero pese a sus mentiras quedaron detenidas.

La investigación, el juicio y las pruebas

Tras la detención de las mujeres, personal de salud que atendió al menor detalló que el pequeño ingresó al hospital con sangre en la boca, hematomas en todo el cuerpo y una fuerte hemorragia interna, la cual fue ocasionada por una brutal patada que recibió por parte de su madre y la novia de su progenitora. Además, revelaron que el infante había ingresado al hospital, en ocasiones previas, con fracturas de brazos y dedos. Finalmente, la autopsia dio a conocer que el día del homicidio el cuerpo de la víctima tenía lesiones de abuso sexual reciente.

El padre del menor fue uno de los testigos del caso. Foto: especial.

Durante las investigaciones, ambas mujeres mantuvieron la misma postura y se dedicaron a culpar al padre del pequeño. Por su parte, los fiscales a cargo del caso acusaron a Magdalena y Abigail por abusar sexualmente de la víctima y someterlo a constantes golpizas y agresiones. Para sustentar sus acusaciones, las autoridades encontraron mensajes de texto entre la pareja, donde conversaban sobre las golpizas a Lucio, y estados de facebook, los cuales fueron utilizados como prueba en el juicio.

Sumado a las pruebas, en el juicio participaron más de 100 testigos, entre ellos el papá y los abuelos de la víctima, quienes se sorprendieron al escuchar los horrores que padecía el menor. Una vecina de las acusadas también subió al estrado y argumentó que en su casa era habitual escuchar gritos, llantos y golpes, los cuales provenían del departamento de Magdalena y Abigail.

Mensajes de WhatsApp y dibujos relataban los horrores que vivió Lucio

En las conversaciones de WhatsApp que fueron recabadas por la Fiscalía, ambas mujeres hablaban sobre las palizas que le daban al menor. “Qué no se te vaya la mano que nos vamos a mandar una cagada”, se lee en uno de los mensajes que le mandó la mamá de Lucio a su novia. “Estoy harta. Yo tengo que estar todo el día con este pendejo”, fue la respuesta. En otro de los textos, Magdalena le pregunta a su novia lo siguiente: “¿Cómo le pegaste? Ya van dos veces que vomita”.

Habitantes de Argentina se han manifestado para exigir justicia por Lucio. Foto: especial.

En otro de los chats, las mujeres comentaron sobre cómo el menor “interfirió” en sus vidas. “No quiero ni ver a Lucio porque me amarga la vida”, fue uno de los comentarios que escribió la novia de Magdalena en WhatsApp. A la par, la madre del menor escribía en Twitter sobre la maternidad no deseada.

Además de los mensajes de texto, la Fiscalía presentó como pruebas algunos dibujos realizados por Lucio, los cuales detallaban la violencia que sufría en su casa. De acuerdo con los expertos, las personas que aparecían en las obras del menor siempre estaban dibujados hasta la cintura, lo cual sería un claro signo de abuso sexual. De igual manera, una psicóloga informó que los animales y personas que retrataba no tenían ojos, lo cual estaría relacionado con fingir “no ver” la violencia doméstica.

La defensa de las mujeres y la espera del veredicto

Luego de escuchar las pruebas en su contra y a los testigos, Abigail Paéz habló ante el juez y reconoció que le daban “correctivos” a Lucio cuando el se portaba mal, pero negó las acusaciones de palizas y abusos sexuales. “Reconozco que se le daba un correctivo cuando él hacía cagadas, pero no era una cosa como están queriendo hacerlo ver que lo cagábamos a palos todos los días, que se lo violaba, no es así”, dijo.

Abigail Páez y Magdalena Espósito. Foto: especial.

Por su parte, Magdalena Espósito señaló que el tiempo que su hijo estuvo a su cuidado fue “un chico feliz” y que tenían “una vida normal”. La agresora no habló sobre las heridas de tortura que tenía el menor y en ningún momento mostró arrepentimiento por los abusos que le infringió. "Yo sólo quiero aclarar que teníamos una vida normal. Lucio era un nene feliz y estaba contento de estar conmigo. Él quería estar conmigo porque ya había pasado un tiempo lejos mío y él me decía que quería estar conmigo”, sentenció Espósito en su defensa.

Durante la última audiencia del caso, la mujer admitió que no cumplió con su “rol de madre”, aunque no detalló a qué se refería con eso. Finalmente, en su testimonio culpó al padre de Lucio por haber estado ausente en su crianza. “La responsabilidad era de los dos. Tanto mía como madre y él cómo padre, porque no lo hice sola a Lucio, lo hicimos entre los dos. Él se desentendió siempre. Lo único que hizo fue pasar en algún momento la pensión alimentaria, pero a mí me pareció siempre importante que él estuviera presente”.

Cabe detallar que el juicio inició el pasado 10 de noviembre de 2022 y se extendió durante más de un mes, finalizando en diciembre de 2022. En sus alegatos finales, la fiscalía solicitó que las imputadas sean declaradas culpables por "homicidio calificado y abuso sexual" de la víctima, delitos que podrían hacerlas acreedoras a cadena perpetua. Se espera que el veredicto del juez sea dado a conocer el próximo jueves 2 de febrero de 2023.



