"Vas a caer": la mamá que golpeó a su bebé hasta tirarle un diente amenaza a su cuñada por grabarla

Giuliana, la cuñada de la mamá que fue grabada mientras golpeaba a su bebé de un año y 9 meses de edad hasta que le tiró uno de sus dientes, denunció que ha recibido amenazas por parte de la mujer luego de enterarse que el clip se difundió en las redes sociales, por lo cual su caso se hizo viral y fue dado a conocer en los medios de comunicación.

“Yo estoy tranquila porque no hice nada malo”, aseguró la tía del pequeño niño que fue violentado por su propia madre identificada como Abigaíl, quien dijo en los medios de televisión argentinos que no le teme a nada ni a nadie, al tiempo que envió un mensaje a su cuñada donde le avisó “vas a caer. Vos sabés que la vuelta es peor, te re cabe una re maldad”, citó el sitio web Todo Noticias.

La autora del video señaló que no tiene miedo porque expuso la violenta manera en que su cuñada agredió al niño de 21 meses de edad. “Estoy recibiendo amenazas de ella (Abigaíl), grita un montón en los audios. Yo estoy tranquila, no estoy nerviosa ni tengo miedo porque no hice nada malo. A mí me importan mis hijos y la seguridad de ellos. No es nada en contra de ella ni de su familia”, indicó.

Abigaíl es la hermana del esposo de Giuliana, quien afirmó que busca que su sobrino sea salvado ante las agresiones que le hace su mamá. “El nene seguía sufriendo una mala vida igual. Yo con ella no me hablaba, estaba peleada por cosas familiares. Siempre fue agresiva, mala, pero saqué esas diferencias de lado y pensé en el nene”, acotó la denunciante.

Arrestan a la mamá agresora, pero quedó libre

Tras la difusión del video, la policía de la localidad de Melchor Romero de la Provincia de Buenos Aires, arrestó a la mujer quien tiene 17 años de edad por el delito de lesiones; sin embargo al ser menor de edad, la joven mamá permanece en libertad, la cual es conocida entre la familia por siempre haber golpeado al pequeño bebé desde que tenía siete meses de vida.

La mamá durante la agresión a su bebé. Foto: Captura del video

Al respecto, Natalia, la abuela del niño, indicó que en una ocasión cuando el bebé fue llevado con el doctor, pidió a los médicos que dieran seguimiento al caso de agresión. “Yo fui al Hospital de Niños, les dije a los médicos y me informaron que le iban a hacer un seguimiento. Fui a la Justicia y esperaron a que pase todo esto para moverse”.

Agregó que además de las agresiones físicas, también violenta a su hijo al ofenderlo con frases como: “bastardo” y “maricón de m*****”. “Una bronca, una impotencia. No tiene perdón de Dios. Cuando él no tendría que estar en un hogar, porque ella tendría que estar presa”, arremetió al medio citado.

En el clip cuando la mamá adolescente golpea a su hijo, se escucha decir a su cuñada “Ojo con pegar porque yo te… ¡Ojo!”, no obstante sigue la agresión de la mujer a su hijo. En respuesta, Abigaíl responde a Giuliana: “Cállate la boca, cállate”. Tras la agresión y luego de tirarle uno de los dientes al bebé, la mamá grita a su cuñada:

“No pasa nada, el diente le va a crecer”, dijo Abigaíl.

En las redes sociales, algunos de los usuarios enojados pidieron que le quiten al bebé a la mujer, e incluso solicitaron que se modifique la ley para que los menores de edad puedan ser procesados. “No entiendo, de acuerdo, no la detienen porque es menor según las leyes, pero ¿no le pueden sacar al niño? Hay que bajar la edad de imputabilidad, pueden votar, pueden tener hijos y deben hacerse cargo de sus daños y delitos”.

