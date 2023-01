El chat que revelaría por qué mataron a Valentina Trespalacios, la DJ hallada dentro de una maleta

El caso de la muerte de la DJ colombiana Valentina Trespalacios sigue en curso con la detención de su novio estadounidense John Poulos, un estudiante de tecnología en Comercio y Negocios Internacionales de la Universidad colombiana UNINPAHU, quien es señalado como el principal sospechoso del homicidio de la también influencer. El lunes se dio a conocer una nueva pista sobre la posible participación del detenido en el crimen.

Una amiga de 21 años de Trespalacios dio a conocer una conversación que tuvo con la DJ previo a ser encontrada muerta dentro de una maleta. A través de WhatsApp, la amiga de la víctima reveló la información que hace más fuerte el vínculo de Poulos con el crimen, caso que la policía indaga para descartar que haya más personas implicadas en el homicidio de Valentina de 23 años de edad.

Hace algunos días, se revelaron los últimos mensajes que Valentina había tenido con Poulos en donde le decía al estadounidense que no tenía a otra persona y que llegaría a la cita como lo habían planeado, además de explicarle qué fue lo que hizo cuando salió con una de sus amigas, a lo que el extranjero respondió con un “ok”, según información del medio local El Tiempo.

“Quien dijo que iré de fiesta, te hice videollamada, estoy con Manuela en su casa, fuimos a una conferencia de cannabis y ya, eso es todo, sí había más personas, pero yo no estoy con nadie, no sé de dónde sacas eso”, escribió Trespalacios.

El chat que revelaría la razón del asesinato

La investigación de la policía llegó a la amiga de Valentina Trespalacios quien les proporcionó la conversación que tuvo con la DJ, cuyo contenido podría ser la clave para comprobar la posible participación de John Poulos en el homicidio. El medio citado compartió las captura de pantalla del chat en WhatsApp que tuvieron las amigas.

John y Valentina tenína plabes de boda, pero ella no estaba segura. Foto: FB

La conversación compartida comienza con un mensaje de la amiga de Trespalacios mientras ella responde:

-Por eso está tan tragado.

-Ah bueno esa es la idea. Este que se quiere casar jajajaja. Estaba un poco aburrido porque yo no le doy besos ni nada, y me dijo como ya se que no te atraigo no tienes que fingir.

En aquella conversación mostrada siguió con por lo menos un par de audios que envió la propia DJ Trespalacios; sin embargo, no se ha dado a conocer el contenido de los mensajes que Valentina envió por esa vía.

La semana pasada se conoció la causa de muerte de la DJ Trespalacios, la cual fue brutalmente golpeada para finalmente ser estrangulada antes de ser metida a una maleta que fue tirada en unos contenedores de basura. De acuerdo con las autoridades locales, su cuerpo fue "adecuadamente embalado" dentro de una maleta sellada con cinta aislante negra. Aunque no presentaba marcas o fue amarrada, sí tenía signos de estrangulamiento y "maniobras de ocultamiento".

Por el asesinato de Valentina Trespalacios, John Poulos está detenido y este martes a las 9:00 de la mañana (hora local), continuará la audiencia donde se definira su situación judicial; mientras la iglesia donde el acusado acudía en Wisconsin, externó su apoyo al extranjero al asegurar que “es una buena persona”.

SIGUE LEYENDO:

Asesinato de Valentina Trespalacios: exhiben a su novio escondiendo las pertenencias de la DJ hallada en una maleta

Un taxista de aplicación da una escalofriante pista sobre la DJ hallada muerta en una maleta

RMG