¿Putin sí tiene un doble? Una experta hace un análisis facial a fondo y rompe el silencio

Desde que en mayo pasado el presidente ruso Vladimir Putin fue captado en un evento mientras tenía extraños movimientos que parecían involuntarios en sus manos y piernas, por lo que crecieron los rumores sobre su deteriorado estado de salud al vincularlo con el mal de Parkinson y con un cáncer terminal. Asimismo, al ex agente de la KGB se le acusó de usar dobles que lo han suplido en actos públicos. Al respecto, la experta Simone Malik llevó a cabo un análisis facial a fondo y rompió el silencio sobre los rumores hacia el mandatario.

El empresario polaco Slawek Sobala es conocido por ser oficialmente el doble de Vladimir Putin, quien en abril del año pasado aseguró que temía por su vida por la tensión que se vive en el conflicto armado en Ucrania, ante ello, indicó que podría ser blanco de algún ataque de personas que no supieran reconocer entre el presidente ruso y el también director de la empresa de transportes Geoline Logistics, quien dedicaba parte de su tiempo a hacer presentaciones públicas al parodiar a Putin.

Con la existencia de Sobala, aumentaron los rumores sobre que en algunos eventos Putin lo utilizó para suplirlo, incluso en una entrevista publicada por El País, el presidente de Rusia es cuestionado sobre si en verdad es el verdadero ex espía de la KGB, lo cual lo reafirma y negó que alguna vez haya utilizado a algún doble de él mismo para que lo supliera en algún evento; sin embargo, reconoció que en alguna ocasión le ofrecieron dicha posibilidad:

“Descarté la idea de dobles. Eso fue durante nuestra guerra contra el terrorismo”, afirmó Putin.

Agregó que el objetivo era para que no estuviera en riesgo de sufrir un atentado cuando tuviera que ir a un lugar que el Kremlin considerara peligroso. -“Bueno, él iría allí para ser visto”, -¿Entonces no hay un doble? - No, respondió el líder ruso hace dos años, un año previo a la invasión que haría en territorio Ucraniano.

El análisis a fondo sobre el rostro de Putin

Simone Malik aseguró que ve en el rostro de Vladimir Putin una apariencia hinchada, producto del paso del tiempo que ha tenido el político de 70 años de edad. Explicó que la "apariencia hinchada, la piel opaca, el aumento o la pérdida de peso" se debe en parte al proceso normal de envejecimiento, pero también lo atribuye a algún problema de salud subyacente, señaló para Daily Star.

El análisis llega luego de que el mandatario ruso fue señalado al ser visto en un evento público en la Universidad de Moscú, de portar zapatos con un tacón alto; pero la experta aseveró: “Creo que ese es Putin. No creo que sea un doble de cuerpo”, indicó mientras mostró el análisis que dibujó en el que explica cada parte de la fisonomía del rostro del presidente de Rusia.

“La razón es que hay una inclinación en los labios de Putin: si miras a Putin del lado izquierdo, hay una ligera inclinación en la línea de sus labios. Entonces, la línea de los labios se hunde un poco en comparación con el lado derecho.Y luego, cuando lo miras de lado, el labio casi sobresale, por lo que la gente piensa 'oh, los rellenos o el botox salieron mal'".

Asimismo, Simone Malik agregó: “Si lo miras desde el lado izquierdo, el labio es ligeramente diferente, y si lo miras desde el lado derecho, la oreja es ligeramente diferente. Creo que a veces, cuando la salud de una persona no es buena, se ve un poco hinchada o su rostro está menos enseñado. Creo que eso es normal con el proceso de envejecimiento. Cuando miro el cráneo, la frente, la forma de la cabeza en la parte posterior, todo es consistente".

Dijo que aunque hay ocasiones que en algunas fotos no solemos vernos igual siempre, hizo la misma observación a Putin durante sus eventos: “Sabes, a veces todos tenemos ese mal momento o un mal día cuando tenemos una fotografía en la que nos vemos completamente diferentes.

Quiero decir, eso nos sucede a todos y cada uno de nosotros. Entonces, de manera realista, observé tres características: la oreja, el labio, la forma de la cabeza, la frente y el área de los ojos. Y creo que este es Putin, y no creo que sea un doble de cuerpo”, sentenció la analista.

“La oreja izquierda de Putin tiene un aspecto más redondeado. Mientras que en el lado derecho de la cabeza tiene un aspecto más puntiagudo”, dijo.

