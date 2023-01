El ex de Alba secuestró a su hija, se la llevó a Egipto y aseguró a la policía que había muerto

Una joven originaria de Madrid, de apenas 22 años, se encuentra viviendo una de las peores experiencias en su vida desde hace unos meses, ya que quien fuera su pareja secuestró a su hija menor de edad y no ha podido recuperarla, ya que se niega a entregársela.

De acuerdo con el medio Telemadrid, el padre de la niña se la habría llevado a Egipto con el pretexto de que quería que conociera a su abuela quien se encontraba enferma. Fue el 23 de julio del año pasado que fue expedido el pasaporte de la menor para que pudiera viajar, por un periodo de dos meses, ya que el permiso caducaba el 25 de septiembre; sin embargo, pasó el tiempo acordado y Alba no volvió a saber de su pequeña.

Alba ha denunciado el secuestro de su hija a través de redes sociales como TikTok. Foto: Especial

Al perder comunicación con su pareja, la joven viajó a Egipto en Navidad para encontrar a su hija, en donde comprobaría que se encontraba viviendo con los padres de su pareja, por lo que acordaron regresar a Madrid los tres juntos posteriormente.

Pero nuevamente la pareja de Alba no cumplió, además estando en el Aeropuerto de El Cairo, los familiares del padre de su hija rompieron el pasaporte de la niña para impedir que saliera del país, además de que la retuvieron en un auto. Ante estos hechos, la chica madrileña decidió denunciarlo ante la policía egipcia, pero le indicaron que no había manera de confirmar que la niña estaba en el auto porque ya no estaban, incluso el padre de la menor aseguró que su hija había muerto y que tenía el acta de defunción para constatarlo.

Si bien Alba pudo volver a España, lo hizo sin su pequeña e interpuso una segunda denuncia por secuestro, sumada a la que ya había realizado el pasado 28 de noviembre; sin embargo, una jueza le indicó que no se podía hacer nada y le sugirió regresar a Egipto, pese a los riesgos que esto implicaría, para recuperarla, pues la menor no ha sido legalmente reconocida por el padre biológico.

Sin embargo, no todo ha quedado ahí, ya que la joven ha sido amenazada de muerte por parte de los familiares de su expareja, quienes de acuerdo con medios españoles tienen una fuerte influencia en Egipto.

