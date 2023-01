¿El fin de Putin? revelan reunión secreta de Zelenski con la CIA

Este jueves trascendió en el Washington Post que el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), William J. Burns, realizó un viaje secreto a la capital de Ucrania, donde presuntamente se reunió con el presidente Volodimir Zelenski para conversar sobre las probables estrategias militares que Rusia podría estar planeando para las próximas semanas y meses. El encuentro fue confirmado por funcionarios estadounidenses y personas que se encuentran familiarizadas con la visita extraoficial.

"El director Burns viajó a Kiev, donde se reunió con sus homólogos de inteligencia ucranianos y con el presidente Zelenski y reforzó nuestro continuo apoyo a Ucrania en su defensa contra la agresión rusa", mencionó un funcionario estadounidense en un comunicado. De acuerdo con los funcionarios, durante el encuentro con el presidente de Ucrania, Burns mencionó que en algún momento sería más difícil conseguir ayuda, por lo que enfatizó la urgencia de actuar en el campo de batalla.

William J. Burns se reunió el fin de semana con el presidente de Ucrania. Foto: especial.

La visita se da a once meses de que iniciaran las agresiones y refuerza el compromiso de Estados Unidos por seguir apoyando a Ucrania, esto luego de que los republicanos tomaran posesión de la Cámara y hubiera una disminución en el apoyo al país europeo. Aparentemente, tras la reunión el presidente Zelenski confirmó que la administración de Joe Biden seguirá apoyando a su país, pero estimó que el fondo de 45,000 millones de dólares, que fue aprobado por el Congreso en diciembre del año pasado, no durará más allá de julio o agosto.

Ante la incertidumbre, el presidente de Ucrania no se mostró seguro sobre si espera que el Congreso apruebe otro paquete de asistencia multimillonario como lo hizo en diciembre, mencionaron las fuentes cercanas a la reunión. Las dudas de Zelenski se sustentan en lo dicho por algunos republicanos, quienes han enfatizado su deseo por recortar el gasto de Estados Unidos, en particular, los miles de millones de dólares que se destinan al esfuerzo bélico.

Zelenski confirmó que la administración de Joe Biden seguirá apoyando a su país. Foto: especial.

Cabe mencionar que Burns es una figura respetada por el presidente Zelenski, ya que el año pasado el director de la CIA alertó oportunamente de que las fuerzas rusas intentarían capturar el aeropuerto Antonov de Ucrania. Su mensaje, entregado en persona, se basó en una evaluación de inteligencia de Estados Unidos y fue agradecido por Kiev ya que los soldados tuvieron tiempo suficiente para defender el aeropuerto y negarle a Rusia esa entrada a la capital del país.

Hasta hace un mes, el director de la CIA mencionaba que los conflictos bélicos usualmente terminan gracias al diálogo: "La mayoría de los conflictos terminan en negociaciones, pero eso requiere una seriedad por parte de los rusos en este caso que no creo que veamos. Al menos, no es nuestra evaluación que los rusos se tomen en serio en este momento una negociación real”, dijo. Pese a que los funcionarios estadounidenses no revelaron lo que Burns mencionó en el encuentro con el presidente de Ucrania, se especula que pudo haber transmitido este mensaje.

SIGUE LEYENDO

Zelenski lanza “una bomba” sobre el terrible estado de salud de Vladimir Putin

Tensión mundial: una derrota de Rusia ante Ucrania podría desencadenar una guerra nuclear

Imágenes de la tragedia tras la caída del helicóptero en una guardería, “el dolor es indescriptible”: Zelenski