Escapa de prisión una mamá que golpeó salvajemente al niño que le lanzó una roca su hija

Una mujer de 32 años fue acusada de violentar un puberto en un intento desesperado por defender a sus hijas. Lo que paso es que, el 26 de marzo del 2022, Fay Johnson daba un paseo en canoa con sus dos niñas en el Conham River Park en Bristol un parque natural público que alberga un camino de piedras junto a un río con merenderos en Reino Unido. En ese momento, un grupo de preadolescentes les empezó a arrojar barro y piedras, una de las rocas impactó directamente a una de las menores de edad y esto fue suficiente para que la madre explotara de furia contra sus atacantes. La sentenciaron a pasar cuatro meses de prisión, con suspensión de seis meses. Sin embargo, debido a que el caso se alargó tanto, escapó el pasado 12 de enero de la cárcel.

Desató su furia contra los menores de edad quienes se descubrió que no la atacaban a ella o a sus hijas, sino que se encontraban jugando entre ellos. FOTO: Video subido en Redes Sociales y divulgado por The Sun

La acusaron el 21 de octubre del 2022

El proceso inició como tal en octubre del año pasado, pero la señora Johnson se declaró como culpable del asalto con daño corporal al menor de edad hasta mediados de diciembre. Ahora las autoridades la buscan desesperadamente, pues de marzo a octubre que fueron los meses en los que el hueco legal le dio un "respiro", el video que se grabó en el momento de la agresión quedó difundido en Internet e inició una serie de acoso tanto personal como laboral hacia la mujer y la familia. Esto los orilló a cambiarse de trabajo y de hogar, por lo que desconocen su actual paradero. Aunque por indicaciones de la autoridad ella pagó 500 libras esterlinas —más de 11 mil pesos mexicanos— a la familia y al infante de 12 años, aún debe cumplir los cuatro meses de sentencia.

Acusaron que fue un motivo racial el ataque al menor

A pesar de que en el video que únicamente se puede visualizar en la página de TN Internacional, se nota claramente que es un grupo numeroso de jóvenes a los que Fay Johnson, la mujer ataca directamente a Antwon Forrest, quien actualmente tiene 13 años. El joven, moreno, de ojos castaños y pelo chino fue el único ensangrentado de la calurosa discusión en la que ambos se inmiscuyeron. La propia madre de familia llamó a las autoridades para reportar la agresión de los pubertos, sin embargo, otra persona también le llamó a las autoridades en defensa del menor que fue lesionado. Debido a que todo quedó evidenciado en cámara, se ve claramente como la tutora de 32 años se ensaña con este chico y termina yéndose del lugar.

Ella argumentó que no pensó que el niño tuviese solo 12 años, pues lo confundió con uno de 15 porque era más alto que ella. FOTO: Especial

No hubo evidencia que demostrara que ellos habían atacado primero

De acuerdo a la información de medios locales, el Tribunal de Magistrados de Bristol, aseguró que el grupo de casi 30 niños no tenía la evidencia suficiente para comprobar que se le lanzó barro y piedras al remo de la mujer o si quiera a una de las menores con las que navegaba en la canoa. En específico, no se pudo comprobar que Antwon Forrest arrojara cualquier tipo de objeto de los que denunciaba Fay Johnson. Caso contrario, el fiscal Ehsanul Oarith sí corroboró que la madre de familia lució visiblemente agitada y enojada cuando confrontó al preadolescente en el parque. Aunado a esto, se pudo evidenciar que ambos se atacaron verbalmente y se estaban haciendo duros comentarios el uno al otro.

"Un testigo los vio empujarse, luego de lo cual la acusada usó la paleta en su mano para golpear a Antwon Forrest. El terminó con un corte en la frente. Tenía 1 centímetro de largo, por lo que tuvo que cerrarse con pegamento. Ella claramente se había vuelto loca, estaba muy, muy enojada en ese momento.", se detalló en la carpeta de investigación.

Por su parte, los oficiales de policía de Avon y Somerset que estaban de guardia ese día, fueron los que asistieron a la escena después de recibir varias llamadas, incluso de la misma señora Johnson, y a la que terminaron arrestando por agresión, fue a ella. Más tarde, ella fue liberada y el arresto inicialmente no fue procesado. Luego de las denuncias por Internet, se revisó a detalle el caso, pues la familia de Antwon Forrest inició una campaña para exigir justicia para el menor, a quien acusaron, se le atacó por motivos raciales. Finalmente y luego del largo proceso, el juez Edward Burgess decidió sentenciar a la madre de familia pero aclaró que el ataque no fue por motivos raciales, sino por defender a las niñas que la acompañaban en su viaje en canoa.

Después de dictada su sentencia, huyó y ahora las autoridades la buscan para que cumpla la pena mínima que se le dictó. FOTO: Especial

Ante el tribunal la justificaron como una madre devota y ahora arrepentida de sus actos

Lo más extraño de todo el caso, es que durante la audiencia Fay Johnson sí admitió haber atacado al joven, también dijo sentirse avergonzada, desesperada y arrepentida de sus actos, por lo que no se entiende claramente por qué decidió escapar de la cárcel y no cumplir la condena de cuatro meses que ella mismo dijo haber comenzado. Lloró durante su juicio en el Tribunal de Magistrados de Bristol e incluso pagó su pena monetaria. Emma Martin, su abogada defensora, argumentó que el "instinto maternal protector de Johnson se convirtió en ira" después de que su hija fuese golpeada por una de las rocas que arrojaron algunos de los niños.

Luego de esto se dio cuenta de que no le estaban arrojando las cosas a ella, sino que parecían estar dirigidas a los mismos pubertos. Esto quiere decir que entre ellos estaban jugando pero...

"Uno de esos misiles hechos de barro y piedras alcanzó a su hija".

La familia buscó justicia para el menor de edad

Ante los gritos de la fúrica madre, quien no entendía por qué el grupo de pubertos había atacado a su hija, el chico de 12 años Antwon Forrest la confrontó mientras le gritaba a todo el grupo. De acuerdo con la abogada defensora, ella empujó al menor de edad hacia atrás y luego el puso ambas manos sobre sus hombros y le regresó la agresión. Fue en este momento que la señora Johnson lo golpeó con el remo. Ante estas declaraciones se aclaró que la acalorada pelea no fue por motivos raciales como se especulaba en redes sociales, pues no se habían basado en todos los hechos. Después del incidente, Johnson y su familia recibieron abusos, incluidas amenazas de muerte. Se cambiaron de residencia y de trabajo.

El parque es conocido por poder hacer muchas actividades recreativas en familia. FOTO: Conham River Park

Por su parte, la familia de la víctima, la abuela de Antwon, Tania Palmer, y la tía Antonia Forrest, dijeron a la prensa local que lo que buscaban era que la mujer tuviese una sentencia justa ante el tribunal, no que el caso escalara en la comunidad y se viesen orillados a sufrir este tipo de acoso. Ellas argumentaron que el menor había quedado traumatizado por la confrontación y con una cicatriz en medio del rostro que lo acompañaría el resto de su vida. Aclararon que ellas denunciaron el terrible acto en el momento pero que se encontraban decepcionadas de que el caso no se hubiese tratado antes.

Ahora, tras el escape de la señora, no saben si se cumplirá el objetivo inicial, que era que cumpliese su condena dentro de prisión. Cabe destacar que las autoridades dijeron que la pena en la cárcel, de solo cuatro meses, podría suspenderse dado el buen carácter de Fay Johnson antes del delito, su remordimiento, sus circunstancias personales y que "ya había sufrido de manera significativa". Pero tras su escape, puede que solo perjudique su situación legal.

Sigue leyendo: