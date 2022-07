“Volvió del infierno”: la cruel historia de un hombre al que acusaron de violar y matar a su mamá

Carlos Sosto siempre supo que su hijo Luciano era inocente. Las autoridades de Argentina detuvieron al hombre al acusarlo de haber estrangulado y abusado sexualmente de su propia madre, debido a que tenían una mala relación y además eran vecinos.

El 26 de diciembre de 2013, Estela Garcilazo fue encontrada sin vida dentro de su hogar en el departamento 4B del edificio ubicado en la calle Seguí 4444 en la capital federal de Buenos Aires. La mujer de 69 años presentaba signos de violencia y las huellas del calzado de Luciano estaban en la cocina del departamento.

Luciano era adicto a las drogas, pero en aquel 2013 estaba sometido a llevar una vida fuera de las sustancias ilícitas; sin embargo, la policía lo señaló de principal sospechoso debido a que tardó en llamar al número de emergencias 911, por las huellas de su calzado y la hipótesis de que fue a robar a su mamá para saciar su adicción a los estupefacientes.

“Era imposible que le haya hecho algo a su mamá”, repetía Carlos Sosto sobre su hijo en el momento en que en diciembre de 2017, Luciano salió de prisión tras haber permanecido cuatro largos años encerrado por un crimen que, aseguró, no cometió.

Tras 5 años, el crimen aún no se resuelve

“Luciano purgó cuatro años de una injusticia”, aseguró su padre en entrevista para el medio local TN: “No tuvo nada que ver con la muerte de su mamá, pero tuvo la valentía y la capacidad de salir limpio de un infierno”, enfatizó el dolido padre.

A Luciano le imputaron el crimen al asegurar que su mala relación con su mamá habría hecho más sencillo cometer el crimen, ya que además de las huellas, también era la única persona aparte de su mamá, que tenía las llaves del departamento. El día del ataque, la puerta del hogar no había sido forzada.

En 2015, Luciano Sosto fue condenado a prisión; sin embargo, dos años después, salió de prisión porque la justicia argentina lo absolvió del caso al no encontrar pruebas directas en su contra. En primera instancia, fue absuelto del abuso sexual ya que no se obtuvo un perfil de ADN que lo implicara en la violación de su mamá.

Posteriormente, el acusado fue finalmente puesto en libertad por falta de pruebas y por considerar que el fallo del TOC 8 había sido arbitrario, indicó el medio citado. Durante su estadía en la cárcel, Luciano quien es experto en vinos y licores, aprendió a no hacer suposiciones con la gente.

En entrevista, Luciano aseguró sobre él o los culpables de haber asesinado a su mamá: “Yo no voy a acusar a nadie porque no tengo pruebas sólidas. Aprendí en la cárcel a no hacer suposiciones porque generan sufrimiento”.

Por su parte, Carlos Sosto dijo: “Lo único que supe siempre fue que era imposible que Luciano le hubiera hecho algo a su mamá. Lo sé porque sé a quién crié. Mis hijos son mi vida, mi fuerza, pero si (Luciano) hubiera sido culpable, yo mismo me encargaba de él”.

RMG