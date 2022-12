Apuñaló a su mamá porque "no lo empujó a ser un hombre" y dijo que si pudiera, lo volvería a hacer

El condado de Osceola se encuentra ubicado en el estado de Florida, Estados Unidos, y sufrió un trágico homicidio el pasado 29 de noviembre del año en curso. Alrededor de las 16:13 horas, un joven de 21 años apuñaló a su madre hasta la muerte. La historia no quedó ahí, puesto que también se reportó que atentó contra la vida de su propia hermana aunque el sujeto dijo que éstas supuestamente habían sido accidentales. Cuando se le cuestionó al perpetrador el por qué de sus acciones dijo dos cosas que dejaron a las autoridades perplejas, la primera justifico el cometido de su delito diciendo que su progenitora nunca lo impulsó a "ser un hombre" y la segunda, que lo volvería a hacer si pudiera.

Matthew Sisley, de 21 años, justificó el homicidio de su madre diciendo que "nunca lo empujó a ser un hombre". FOTO: Wesh 2 News

Esto es lo que sabemos del caso

El hombre del presunto homicida es Matthew Sisley, y las autoridades recalcaron que cuando llegaron al lugar de los hechos, una casa ubicada en Myrtle Oak Lane y Oak Hill Trail, en la ciudad de Kissimmee; encontraron a una mujer muerta en el piso de la sala por grabes puñaladas en el estómago y a otra con graves laceraciones en las manos. Al mismo tiempo, Sisley, se encontraba a una corta distancia del apuñalamiento, pero con sangre en las manos. El joven de 21 años respondió que el apuñalamiento a la primera fémina, que era su madre, fue totalmente intencional, pero que de forma accidentada, había lastimado a su hermana.

El alguacil de la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola, Marcos López se presentó a la zona y acordonó junto con su equipo todo el lugar. Dio una conferencia de prensa dando los detalles de los hechos y enfatizó que encontraron al joven a unas cuadras de su casa. Dejó a su madre y a su hermana gravemente heridas en su residencia mientras él con mucha tranquilidad salió a pasear. Poco después de la detención los detectives lo entrevistaron y fue cuando dio las tenebrosas declaraciones que lo llevaron al día siguiente, miércoles 30 de noviembre, ante un juez. Lo que más les impactó a las autoridades es que el hombre no se sentía ni un mínimo de arrepentido de sus acciones, incluso enfatizó que lo volvería a hacer.

Claramente y después de las alarmantes palabras, fue encarcelado y acusado de agresión agravada con un arma mortal aunque se espera que en la audiencia se le añadan otros cargos. Cabe destacar que el departamento del alguacil aclaró que este fue un incidente aislado. Lo que significa que no había antecedentes de violencia doméstica de ningún tipo, y mucho menos reportes de otras víctimas. Sin embargo, Sisley, tras la comparecencia con el juez, no podrá salir debido a la prisión preventiva. Con esto se asegurarán de que el hombre no regresará a la escena del homicidio y tampoco tendrá contacto de ningún tipo con la única víctima sobreviviente de los hechos o los testigos que presenciaron el atentado.

No se habían reportado casos de violencia doméstica en la casa, aseguraron las autoridades. FOTO: Wesh 2 News

Se hablan más cosas del incidente

La Oficina del Sheriff del Condado de Osceola comparte en su página oficial de Facebook cada uno de los casos exitosos que resuelven en su zona. Este no fue la excepción. Así que publicaron la imagen del presunto homicida con la leyenda de "capturado". Asimismo compartieron el diálogo que los detectives tuvieron con el joven donde se declara culpable del homicidio de su madre y claramente, no se arrepiente de sus acciones. Aunado a esto, Miguel Cabrera, vecino de las víctimas, dio unas declaraciones al canal local de noticias, el número 6 paso las fuertes palabras del señor donde describe como vio a su vecina salir de su gasa gritando ayuda, mientras se le veía con las manos llenas de sangre tratando de tapar las puñaladas de su estómago.

Las autoridades locales exhortan a su comunidad a compartir información relacionada con este y cualquier otro caso que ponga en riesgo la integridad física y mental de sus ciudadanos, de igual forma compartieron sus números directos para emitir sus declaraciones y enfatizaron que su única misión es servir de la mejor forma a su región para así poder aumentar la seguridad pública. Aunque en este caso no había antecedentes de violencia de ningún tipo, recordaron que lo mejor es mantenerse alerta y pedir ayuda a tiempo.

Fue un caso tan aislado que conmocionó a la comunidad. FOTO: Wesh 2 News

