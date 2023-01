VIDEO | No le gustó el diseño de cejas y golpeó brutalmente a su estilista

Los procedimientos estéticos son cada vez más populares y miles de personas deciden someterse a ellos para cambiar su apariencia, pero las cosas no siempre salen conforme a lo planeado y en ocasiones los resultados no dejan conforme a quienes deciden aplicarse estos tratamientos de belleza. Tal es el caso de una mujer que decidió realizarse un microblading (técnica de maquillaje semipermanente para diseñar cejas), pero al no quedar satisfecha con el resultado arremetió a golpes contra la estilista que realizó el trabajo.

Los hechos ocurrieron a principios de 2023 en un salón de belleza ubicado en la comunidad de Trelew, en Argentina. De acuerdo con testigos de los hechos, una clienta del establecimiento se lanzó a los golpes contra una de las trabajadores del local, esto luego de que la estilista le realizó un microblading y no le gustó el resultado. El video de la golpiza quedó registrado gracias a las cámaras de otras personas que se encontraban en el lugar y ya se ha hecho viral en distintos países de América Latina.

Las protagonistas del vídeo terminaron en el suelo golpeándose mutuamente. Foto: Captura de pantalla.

Medios locales señalan que el altercado ocurrió cuando una clienta se quejó porque no le gustó el diseño de cejas que le realizó una trabajadora. La mujer acusó, ante la dueña del salón, que no le realizaron el procedimiento de forma correcta, por lo que sus cejas se veían "desfiguradas". Sin embargo, la propietaria del establecimiento ignoró las demandas de la mujer y continuó realizando sus actividades pese a la insistencia de la clienta.

Ante las acciones de la dueña, la clienta insatisfecha comenzó agredir verbalmente a la propietaria, quien no tardó en reaccionar y contestó a las groserías. Rápidamente la discusión escaló de nivel y las dos mujeres terminaron agarrándose a golpes; por el enfrentamiento ambas cayeron al piso, desde donde se siguieron propinando fuertes cachetadas, rasguños y jalones de cabello. Otras personas que se encontraban en el local comenzaron a grabar la pelea y posteriormente la difundieron en redes sociales.

Elementos de seguridad tuvieron que intervenir para terminar la agresión. Foto: Captura de pantalla.

La agresión fue detenida por elementos de seguridad del establecimiento, quienes luego de unos minutos decidieron intervenir para poner fin al enfrentamiento. Tras varios intentos, la discusión fue detenida y se solicitó la presencia de policías locales, quienes llegaron al lugar con el objetivo de esclarecer lo sucedido y salvaguardad la integridad de ambas involucradas.



