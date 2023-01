Por una pelea vial, un motociclista fue asesinado a balazos en calles de Iztapalapa

Un hecho de violencia e intolerancia se registró este lunes 16 de enero, pues un automovilista y un par de motociclistas tuvieron una pelea vial, la cual terminó en tragedia, pues el ocupante del coche disparó contra los hombres, dejando a uno de ellos muerto y al otro herido. Sucedió entre las calles Caléndula y Armería, en la colonia San Miguel Teotongo, Sección Palmas, de la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

Tras perpetrar el crimen, el responsable huyó con rumbo desconocido a bordo del automóvil color banco desde el que cometió la agresión. Al sitio llegaron policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), como primeros respondientes y quienes acordonaron el lugar; también arribó personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), cuyo peritos recabaron los indicios y procedieron al levantamiento del cuerpo.

Como parte de las investigaciones, se realizó un seguimiento por cámaras de videovigilancia y fue posible encontrar el automóvil Chevy con placas NLJ 8616, de los agresores, el cual fue abandonado en la calle Flor de Durazno, de la misma colonia. Personal de la Fiscalía capitalina recabó indicios dentro de la unidad. El vehículo será trasladado, con ayuda de una grúa, a las instalaciones del Ministerio Público, donde ya se abrió la carpeta de investigación correspondiente.

Por su parte, elementos de la Policía de Investigación (PDI) de Iztapalapa, han recabado información sobre los ocupantes del automóvil, solicitando las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de las casas aledañas al sitio donde fue abandonado el vehículo.

Sobre el motociclista herido no se informó sobre su condición médica, las identidades de ambas víctimas no fueron reveladas. Hasta el momento continúa el operativo de vigilancia con el fin de hallar a los responsables del crimen, pues no se ha registrado ninguna detención.

DMGS

