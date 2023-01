Llegó al hospital por la picadura de un insecto, pero los médicos le diagnosticaron una enfermedad mortal

Un hombre se llevó una noticia inesperada luego de que acudió al médico porque lo picó un insecto y le detectaron cáncer en la sangre. El curioso caso ocurrió en Inglaterra cuando el paciente, identificado como Joe Beckwith, detectó que un animal le mordió la piel y la herida no cicatrizaba, por el contrario se comenzaba a infectar; no obstante jamás imaginó cual sería la razón de este problema, ya que creía gozar de una buena salud física.

De acuerdo con el testimonio de Joe, el acudió al nosocomio por recomendación de su hermana, Leanne, quien le sugirió visitar al médico al percatarse de que el piquete de insecto se estaba infectando y no parecía tener mejoría. En un primer momento los familiares de Beckwith llegaron a creer que el hombre tenía sepsis (complicación de una infección), sin embargo todos se llevaron una terrible sorpresa cuando los especialistas diagnosticaron al hombre con leucemia, o cáncer en la sangre.

El hombre fue picado por un insecto y la herida no cicatrizaba. Foto: especial.

Para llegar al diagnóstico final, los médicos del hospital donde se atendió Joe le realizaron una serie de pruebas, entre ellas le extrajeron sangre para hacerle un análisis. Posteriormente le recetaron antibióticos para la infección y lo mandaron a su casa; horas después, le avisaron que los resultados del análisis eran "anormales" por lo que le pidieron que acudiera de emergencia a realizarse nuevos estudios.

Tras una serie de estudios, los médicos le dieron la noticia de que su nivel de glóbulos blancos era extremadamente alto, por lo que le diagnosticaron Leucemia Miloide Aguda, un cáncer de los glóbulos blancos que progresa rápida y agresivamente. En una publicación en redes sociales, la hermana de Joe aseguró que: "nuestro mundo se derrumbó. Ha sido horrible, no se lo desearía a nadie. Si no hubiera ido por la picadura no tendríamos idea de nada. No tenía otra síntomas excepto algunos sudores nocturnos".

En el nosocomio le diágnosticaron cáncer en la sangre. Foto: Pixabay.

Actualmente, su leucemia se encuentra en remisión luego de que tuvo quimioterapias para vencer el cáncer. No obstante, aún necesita recibir más quimioterapias, por lo que de forma constante se somete a transfusiones de sangre y plaquetas.

