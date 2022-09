FUERTE VIDEO | Un hombre ruso rompió su brazo a martillazos para evitar ir a la guerra

Advertencia: el siguiente video contiene imágenes explícitas

Desde que el gobierno ruso inició la invasión contra Ucrania, muchos de sus hombres se han visto obligados a enlistarse para el ejército e ir a luchar al frente, sin embargo, mucho de ellos han salido de su país y otros han hecho hasta lo inimaginable con tal de no ser llamados a la guerra.

Incluso, en los últimos días se han desatado una serie de manifestaciones en contra de esta norma que obliga a todos los hombres mayores de edad a inscribirse a las fuerzas rusas. Sobre este hecho se ha difundido un dramático video en el que supuestamente muestra que un hombre le habría pedido a un amigo que le rompiera el brazo con un mazo para que no pudiera ser reclutado.

En el clip se observa cómo el recluta sostiene su brazo izquierdo sobre un banco y se cubre la cara con la otra mano mientras el otro individuo le da un fuerte golpe. Instantes después, se levanta y maldice mientras cuelga el brazo que fue lastimado producto del martillazo. En tanto, el hombre que lo agrede sale corriendo justo después de que lo golpea.

Segundos después se escucha al hombre que lo golpeó decir: 'Kolyan, ¿está todo bien? ¿sí?", mientras otra mujer que ahí aparece le cuestiona: "¿Por qué se escapó?", a lo que el chico responde, "me prometió golpearme". Posteriormente, dos mujeres inspeccionan su brazo y no se logra identificar si la extremidad resultó fracturada o solo le habían ocasionado un fuerte dolor, por lo que no se sabe si el sujeto logró evadir su obligación.

Rusia endurece castigo a desertores y les dará 10 años de prisión

Moscú endureció las penas por los delitos cometidos en tiempos de movilización militar, castigando la rendición voluntaria o la negativa a combatir con hasta 10 años de prisión, al tiempo que sustituyó a su máximo responsable de logística, tras una serie de reveses en su ofensiva en Ucrania.

Las nuevas enmiendas y el cambio en el Estado Mayor se producen en medio de una importante campaña de movilización militar en Rusia y en un contacto de dificultades logísticas para Moscú en el conflicto, en el que Kiev está recuperando cada vez más territorio.

La movilización anunciada por Vladimir Putin será uno de sus primeros grandes retos logísticos, ya que los cientos de miles de reservistas convocados deberán ser equipados y entrenados antes de su despliegue.

Muchos hombres en edad militar se apresuran a abandonar el país, como muestran vuelos de salida llenos y la fuerte afluencia de rusos en los países fronterizos con Rusia, como Kazajistán, Mongolia o Georgia, donde 2,300 vehículos privados esperaban para ingresar ayer, según dijeron las autoridades.

SIGUE LEYENDO

FUERTE VIDEO | "No quiero ir a la guerra": Un hombre ruso se prendió fuego para evitar ser reclutado

Rusia promete corregir "errores" por movilización de ancianos y enfermos a Ucrania

Invasión de Rusia a Ucrania: arranca movilización de civiles