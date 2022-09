Encuentran dos cuerpos en descomposición en casa de reconocida exalcaldesa

Dos cuerpos descompuestos fueron encontrados en la casa de una ex alcaldesa de Rhode Island durante mucho tiempo. El impactante descubrimiento fue hecho por la policía en la ciudad de Woonsocket, quien dio con un hombre y una mujer de edad avanzada en la propiedad de Susan Menard.

Menard sirvió como líder de la ciudad durante más de una década, comenzando su mandato en 1995 antes de dejar el cargo en 2009, según la ciudad. Su mandato es aparentemente el más largo de la historia de la ciudad.

Todavía no se sabe si Menard es uno de los dos cuerpos que se encontraron en la casa, informó la cadena de televisión WJAR, la cual dio a conocer la noticia. La policía dijo que los cuerpos estaban "muy descompuestos" y están siendo investigados por el médico forense. Las autoridades también dijeron que no había señales de comportamiento criminal.

Leyenda

Más información, incluyendo el tiempo que los cuerpos estaban allí, no se ha hecho Woonsocket es el hogar de más de 40 mil residentes y está a menos de 32 kilómetros de Providence, capital del estado.

Sólo queda esperar a las investigaciones

Según la policía, los cuerpos estaban "gravemente descompuestos" y fueron llevados al médico forense. En la escena se observaron a las autoridades con trajes completos para materiales peligrosos, máscaras y equipados con tanques de oxígeno mientras entraban en la casa.

Leyenda

Los vecinos que dijeron que tan pronto como la policía abrió la puerta, había un fuerte hedor que provenía de la casa. Dijeron que olía como si los cuerpos hubieran estado allí durante semanas.

"No los he visto desde hace tiempo porque mi hermana suele pasear por aquí todo el tiempo y en ocasiones, yo caminaba con ella por el barrio y no los he visto desde hace tiempo", dijo Lorraine Tessier, residente de Woonsocket. "¿Nadie ha comprobado cómo están? ¿Los nietos? ¿El hijo? ¿Qué ha pasado?", agregó.

SIGUE LEYENDO...

Acusan al "asesino del paquete" de cuatro nuevas muertes de mujeres

Mamá envía escalofriante mensaje a su hija antes de aparecer muerta en un barranco