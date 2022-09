VIDEO | Una maestra fue captada humillando a sus alumnos en plena clase: “Medíquense"

En redes sociales se ha viralizado un video donde una profesora, de Argentina, aparece insultando a los alumnos. Los hechos ocurrieron el pasado 30 de agosto mientras la docente impartía clase. La actitud de la mujer ha indignado a los padres de familia y comunidad estudiantil de la Escuela N°1 de Lobos, provincia de Buenos Aires.

Según la grabación, los estudiantes se encontraban en una clase de arte cuando la maestra empezó a gritar calificativos hacia sus alumnos. En el clip, la mujer duda sobre las capacidades cognitivas de los jóvenes al definirlos como "niños anormales"; además, sugiere la ingesta de medicamentos para mejorar la situación.

“Si se pintan con los pinceles tienen algún problema que habrá que tomar una medicación, no sé, pero así no se puede. Evidentemente, no entienden chicos. No son normales, discúlpenme”, dijo la docente a los menores.

La maestra fue grabada por uno de los estudiantes. Foto: Captura de pantalla.

Tras el suceso, el director de la escuela señaló que entablaría una demanda penal en caso de que el vídeo se hiciera viral, el hombre argumentó que la grabación se realizó sin el consentimiento de la docente, por lo que sería una acción ilegal.

Los padres de familia, comentaron a medios locales, que los alumnos ya habían comentado previamente que recibían duros comentarios por parte de la docente. Detallaron que, antes de que la situación se hiciera viral, confrontaron a la maestra, sin embargo, ella negó las acusaciones.

"Los maltratos empezaron en marzo. Los chicos se cansaron y la grabaron. Además, su hijo es alumno de la escuela especial de nuestra ciudad. No queremos imaginar cómo lo trata”, dijo la madre de uno de los estudiantes que recibió los insultos de la profesora.

Debido a las criticas que se desataron en redes, la institución educativa tomó la decisión de trasladar a la maestra para realizar funciones administrativas y así evitar que tuviera contacto directo con los estudiantes de la escuela.

