Una maestra abusó sexualmente de un menor; estuvo nominada a “profesora del año”, pero ya fue detenida

Una docente que fue nominada como "maestra del año" fue acusada por presuntamente violar a un estudiante menor de edad. Los hechos ocurrieron en una escuela secundaria del condado de Johnston, en Carolina del Norte, Estados Unidos.

La maestra de inglés, acusada de violación, fue identificada como Amanda Doll, de 37 años. De acuerdo con las autoridades, ya fue arrestada el viernes pasado y es acusada por al menos tres cargos que incluyen violación de un menor, acto sexual con un estudiante y libertades indecentes con un niño.

Por los hechos, un juez le impuso a la acusada una fianza de un millón de dólares (cerca de 20 millones de pesos). Durante una primera audiencia, el tribunal declinó la petición de la maestra para que su esposo la representara legalmente, y en su lugar, se le asignó a un abogado de oficio.

Los hechos ocurrieron en la escuela secundaria West Johnston. Foto: especial

Cabe resaltar que, este mismo año, la escuela secundaria West Johnston incluyó a Amanda Doll en la lista de los 33 profesores del primer año reconocidos por su desempeño en el salón de clases. No obstante, a pesar de estar nominada como "maestra del año", Doll no ganó el premio.

Estudiantes sorprendidos por detención de la maestra Amanda Doll

Tras los hechos, estudiantes de la escuela secundaria West Johnston se pronunciaron ante medios de comunicación locales. "Ella era mi maestra de inglés", dijo Leonardo Delaguila, un alumno del instituto.

"Fue extraño, porque alguien que hizo algo así me estaba enseñando", dijo Delaguila. "Simplemente se sintió extraño".

Alumnos de la docente se pronunciaron por el caso. Foto: especial.

Para las jóvenes estudiantes Carley Weeks y Katie Parrish, esta no era la primera vez que escuchaban sobre incidentes en la escuela que involucraban "relaciones sexuales con estudiantes". Según su testimonio, en pasadas ocasiones los escándalos involucraron a un director de banda en 2010 y a un oficial de recursos escolares en 2011.

"Definitivamente me alegro de que ya no esté aquí, pero me preocupan los otros maestros aquí", dijo Weeks.

