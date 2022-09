Alumno no se pierde la Champions; ve partido en clase de la universidad y lo tunden en redes

La pasión por el futbol puede llegar en ocasiones a niveles incomprensibles para muchos, sn embargo, esto no es impedimento para que los aficionados pueden asistir o seguir en vivo la transmisión de un encuentro deportivo en directo.

Este fue el caso de un estudiante universitario que fue grabado en momentos en que disfrutaba de un partido del a Champions en plena clase; la grabación fue compartida en TikTok y en cuestión de horas se volvió viral debido a los comentarios que diversos usuarios realizaron por su conducta.

La escena, captada en Lima, Perú, fue grabada por uno de los compañeros de clase del alumno a quien se le observa disfrutando del encuentro que mantenían el Nápoli ante el Liverpool, uno de los partidos de la Champions League, el cual seguía en vivo desde su computadora personal.

Video de estudiante se viraliza y lo tunden en redes

Sin temor alguno a ser descubierto, así fue como fue captado el alumno de una universidad privada de Lima, quien decidió seguir los encuentros de la Champions League y en plena clase disfrutó del partido entre el Nápoli y el Liverpool, escuadras que integran el Grupo A de la Champions League.

La escena ocurrió el pasado miércoles, cuando se disputaba uno de los partidos más atractivos de la Champions League

“Te puedes ir, este es un ambiente libre. Pero si vas a estar acá aprovecha el tiempo, porque esto es un costo, es un sacrificio. Te está costando, entonces que valga la pena el esfuerzo", se escucha decir a la profesora, quien se dio cuenta de la situación.

"Pero si vienes acá, estás sufriendo por la hora y no pones atención, sal de la clase y punto. No hay problema”, le indicó la maestra al alumno. Sin embargo, y pese al sermón, el estudiante decidió permanecer en el aula y continuar viendo la transmisión del partido de futbol.

La escena ocurrió cuando se disputaba uno de los partidos más atractivos de la Champions, encuentro en el que el Nápoli se alzó con el triunfo de local con un marcador 4-1 ante el Liverpool, para convertirse en líder del Grupo A con tres puntos.

El joven continuó viendo su partido pese a la observación de su maestra. FOTO: Especial

Una vez que la grabación fue publicada en TikTok la historia del joven universitario se viralizó y en menos de 24 horas ya acumulaba más de 250 mil reproducciones. Entre las múltiples reacciones de los usuarios hubo aquellos que criticaron al estudiante por no poner atención a la clase:

“Eso sucede en todas las universidades en privadas y nacionales. Hay varios que calientan el asiento o hacen vida social, sobre todo en particular y “Tiene razón la profesora. No es gratis y están formando a una generación de profesionales para su futuro”; “No valoran el esfuerzo de sus padres”, fueron solo algunos de los comentarios publicados por los internautas. La grabación fue compartida en la cuenta @universitarios.del.peru de TikTok, no obstante, fue borrada después.

