Maestra se vuelve viral al regalarle unos zapatos a su alumno; los suyos estaban rotos

Si los pasillos de los salones hablaran nos contarían una larga lista de historias que nos tocarían el corazón, tanto por el gesto de los estudiantes, como de los profesores, quienes siempre regalan aunque sea una sonrisa al día. La buena noticia es que la tecnología actual nos permite ser testigos de detalles que por su significado no tardan en volverse virales en redes sociales, como le pasó a esta maestra de primaria que ayudó a su alumno de la forma más gentil.

Los usuarios de TikTok viralizaron a una profesora por regalarle unos zapatos a su alumno, pues según detalló en su corto video, un día antes el pequeño había llegado a la escuela con un calzado desgastado y roto, por lo que no dudó ni un segundo en cambiarle la vida con un tierno gesto que fue aplaudido y reconocido en la red.

En la grabación se observa al estudiante sentado en una de las sillas del salón, mientras que su profesora le entrega una bolsa de cartón con sus nuevos zapatos y después de ayudarlo para que descubra lo que había en el interior, se escucha al niño muy emocionado y gritando: ¡Ay, muchas gracias maestra!" Y aún con su calzado en las manos se levanta de la silla para correr a abrazar a la mujer identificada como Benita Cervera.

La historia no terminó aquí, ya que en el video también se observa al joven alumno sacando el relleno que protege al calzado para ponérselo y olvidarse de sus tenis rotos con los que tenía que ir a estudiar todos los días. Por su parte la maestra tras ver que le quedaron como anillo al dedo concluye el video con un grito de emoción, asimismo, en la descripción del video agregó: "Hagamos viral el amor a los demás".

"Jamás la va a olvidar", "el que no vive para servir no sirve para vivir, vivo ejemplo eres un excelente ser humano", "este video me trajo recuerdos de un profesor que me regaló unos tenis cuando vio los míos rotos en un entrenamiento de futbol", "mi mamá es maestra, y muchas veces he visto que de su sueldo (muy bajo) le compra cositas a los alumnos que ve que necesitan algo" y "no son unos zapatos, es cuidado, cariño, apoyo a su autoestima" son algunos de los comentarios que se leen en el video.