Insólito: una mujer y su hija se perdieron 3 días en un bosque infestado de jaguares

Una mujer y su hija fueron rescatadas luego de permanecer extraviadas dentro de un bosque, en Brasil, infestado de jaguares. Ludmila Jesus da Silva, de 21 años, y su hija Kyara, de tres, desaparecieron el pasado 9 de septiembre, cuando su automóvil se descompuso mientras se dirigían a visitar a un familiar.

De acuerdo con el testimonio de Ludmila, ella y su hija se bajaron de su vehículo para buscar ayuda porque el auto ya no respondía. En el interior del carro se quedó la pareja de la mujer, un hombre llamado Valter Moreira Westermann, de 23 años, quien viajaba con ellas.

Luego de bajarse a caminar, Ludmila y su hija se perdieron en un bosque del centro de Brasil. Permanecieron extraviadas por tres días, en los cuales fueron acechadas por jaguares y sobrevivieron bebiendo agua de los charcos.

Madre e hija recibieron atención médica. Foto: Jam Press

"Recogió bayas para que las comiera Kyara. Solo estaba pensando en protegerla, no estaba pensando en nada más. Pensé que ya no iba a salir de allí, que no iba a ver a nadie más, que me iba a morir", detalló Ludmila ante medios de comunicación locales.

"Yo no comí nada, solo bebí agua de un charco ahí. Kyara no dijo nada, no dijo que tuviera hambre o sed", agregó la mujer, quien fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Fueron halladas gracias a un dron. Foto: Jam Press

Luego de tres días de ser reportadas como desaparecidas, Ludmila y su hija fueron encontradas por un aficionado de los drones que las ubicó y alertó a los rescatistas sobre su ubicación. Las imágenes muestran a policías militares llevando a Ludmila y Kyara en brazos a un helicóptero para ser llevadas al hospital.

Según las autoridades, madre e hija fueron rescatadas "débiles" después de su terrible experiencia y la menor presentaba varios rasguños por caminar a través de matorrales espesos.

