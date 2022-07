Acude al médico por dolor de estómago y descubre que tenía 233 objetos en sus intestino

La historia de un hombre, de 35 años, que tenía 233 objetos en el interior de su estómago está causando revuelo en redes sociales. El insólito caso ocurrió en Turquía.

Tras el hallazgo, los médicos quedaron sorprendidos cuando revisaron el ultrasonido endoscópico y radiografías a las que se sometió el hombre. Entre los 233 objetos encontrados en su estómago había monedas, clavos, pilas, fragmentos de vidrio, imanes, piedras y tornillos.

Luego de descubrir lo que tenía el hombre dentro de su cuerpo, los especialistas lo llevaron de urgencia al quirófano para extraer todos los objetos. "Durante la cirugía, vimos que uno o dos de los clavos habían atravesado la pared del estómago", detalló el Dr. Binici, uno de los cirujanos que participó en la cirugía.

"Vimos que había dos piezas de metal y dos piedras de diferentes tamaños en el intestino grueso. También encontramos que había pilas, imanes, clavos, monedas, pedazos de vidrio y tornillos. Le limpiamos el estómago por completo", dijo.

Los especialistas consiguieron extraer todos los objetos. Foto: Newsflash

Para extraer los objetos solo fue necesaria una cirugía. Tras la operación, los especialistas calcularon que los 233 objetos habían permanecido en el estómago del hombre por lo menos 20 años.

Los médicos también detallaron que el caso fue "especial" debido a que era un adulto y no un menor, como suele ocurrir. "No es una situación que vemos en adultos, es sobre todo en la infancia que inconscientemente se tragan elementos extraños, aunque nunca he sabido de tantos. Sí se puede encontrar este tipo de situación en pacientes psiquiátricos, presos o casos de abuso en el grupo de edad adulta. Sin embargo, este no sería el caso", explicaron.

Cabe resaltar que los médicos aún desconocen cómo llegaron los objetos al estómago del paciente. De hecho, el hombre, quien se está recuperando de la cirugía, tampoco ha podido explicar por qué tenía 233 objetos en el cuerpo.

Sigue leyendo

Enfermera mata a su amiga embarazada y se hace pasar por la mamá del bebé