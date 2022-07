Hombre lleva casi 3 décadas en el mismo trabajo y sus jefes le regalan una ida al cine; usuarios de internet le donan 300 mil dólares

Un empleado de Burger King de Las Vegas, Nevada, que ha estado con la empresa durante 27 años sin tomarse nunca un día libre se hizo viral después de que sus gerentes le dieran un regalo mediocre por su titánico esfuerzo, pero ahora, usuarios de todo el mundo le han hecho donaciones que alcanzaron los 300 mil dólares.

Se trata de Kevin Ford, de 54 años, quien ha trabajado como cajero y cocinero en un local ubicado en el Aeropuerto Internacional McCarran de la cadena desde 1995, pero cuando llegó su aniversario laboral 27 sus jefes sólo le regalaron una pequeña mochila llena con souvenirs, dulces y un boleto para el cine.

En redes hay un video en el que se ve cómo el hombre acepta el regalo y agradece a sus compañeros, muchas personas que vieron el clip se sorprendieron de que se le diera un agradecimiento tan mezquino después de sus años de lealtad.

Internet hizo lo suyo y obtuvo un “bono” adecuado

Sus hijas crearon una página de GoFundMe para su padre, buscando recaudar unos 200 dólares, pero han llegado a más de 300 mil dólares en donaciones y el número sigue aumentando.

Sus hijas abrieron la campaña. Foto: Especial.

"Originalmente comenzó a trabajar en este trabajo como padre soltero cuando obtuvo la custodia de mí y de mi hermana mayor hace 27 años. Luego, a medida que nuestra familia crecía y se volvía a casar, continuó trabajando allí debido al increíble seguro de salud que se le proporcionó", escribió la hija de Ford, Seryna, en la recaudación de fondos.

Seryna escribió que la familia "de ninguna manera" estaba pidiendo dinero para mantenerlo, "pero si alguien tiene ganas de bendecirlo, le encantaría visitar a sus nietos". El martes, su deseo se hizo realidad cuando voló a la ciudad de Nueva York para aparecer en el programa "Today" de la NBC y se reunió con sus nietos en vivo por televisión.

En cuanto al dinero que se ha recaudado para él, Ford dijo que todavía no tiene ningún plan para jubilarse y que se centra únicamente en su familia. "Nunca se sabe, es día a día, pero no he pensado en nada, excepto visitar a mis nietos durante un tiempo y tal vez poner algo para su universidad, pero ni siquiera estoy pensando en eso de manera seria", dijo a medios locales.

