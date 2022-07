Departamento con la ducha dentro de un armario en la cocina se vende en 1.5 millones de dólares; genera burlas

El mercado de bienes raíces de de la ciudad de Nueva York ofrece un curioso departamento, el cual a simple vista luce normal, sin embargo, tiene una extraña característica que lo hace particular.

El departamento, que se vende por 1.5 millones de dólares, cuenta con una sala de estar de tamaño decente, una cocina acogedora con una mesa de cocina alta, dos habitaciones pequeñas y un bonito tocador.

No obstante, tiene un detalle particular, para tomar un baño, la persona que lo compre tendrá que meterse a un armario. Según las fotos del inmueble, la ducha está situada justo al lado de la cocina y el acceso es a través de una puerta de armario corrediza con postigos. No hay ventanas.

La ducha está al lado de la cocina. Foto: New York Post

El departamento es considerado como un "proyecto de renovación West Village Diamond In The Rough", y es un espacio de dos dormitorios y dos medios baños que ha llegado al mercado por la cantidad de 1.5 millones de dólares.

El curioso inmueble está ubicado en el último piso de un edificio sin ascensor, que ambiciosamente se promociona como el "piso del ático", las características del departamento incluyen pisos de madera claros y vistas de la West 10th Street.

Por si fuera poco, el departamento está conectado con otro, uno al lado del otro, solo están separados por un pequeño pasillo.

Entre sus comodidades, el edificio ofrece una terraza en la azotea, lavandería y una sala para bicicletas. Cabe resaltar que no acepta mascotas, a menos que se trata de gatos.

Usuarios de internet han bromeado con está inusual construcción: "La ventaja es que podrás oler un pollo asado mientras te duchas", escribió una persona en redes sociales. Por su parte, en su descripción el departamento es descrito como: "No todos los días se presenta la oportunidad de crear el apartamento de dos habitaciones de sus sueños en un lugar de ensueño”.



