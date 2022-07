Pitbull arranca y devora el brazo de su dueña tras dormir con ella

Una mujer casi es devorada viva por su mascota, un perro de raza pitbull. De acuerdo con su testimonio, el canino mordió y devoró "la mitad de su brazo" luego de dormir con ella la noche anterior.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de mayo en Lewisville, Texas. La víctima, identificada como Tya Lucas, de 41 años, contó que ella y su amigo Peter, de 33 años, llevaron a su casa a un nuevo cachorro. Sin embargo, su perro pitbull, llamdo Hercules, se comportó violento y atacó a Peter.

"El nuevo cachorro fue a saltar en el sofá, así que fui a recogerlo y mi amigo Peter le dijo que se acostara”, dijo la mujer. Fue entonces cuando Hércules se abalanzó sobre Peter y le clavó los dientes en el cuello.

"El pitbull saltó sobre el cuello de mi amigo y comenzó a sangrar. Estaba enganchado a la parte posterior de su cuello", detalló Tya Lucas. La mujer logró separar al animal, no obstante el canino dirigió el ataque contra ella.

"Debe haber olido la sangre (de Peter) por todas partes y comenzó a atacarme. No recuerdo mucho de eso. Recuerdo que miré hacia abajo y me arrancó la carne del brazo", relató Tya. "Recuerdo haber gritado: 'Hércules, soy yo'".

El perro atacó ferozmente a su dueña. Foto: New York Post

Por desgracia, el perro arrancó dos tercios del brazo derecho de Tya, le comió el bíceps y le clavó los dientes en la pierna y el pie. "No sé cuántas veces me mordió. Creo que duró unos cinco minutos. Pensé que iba a morir. Luché de alguna manera para mantenerme con vida", narró la mujer.

Tya estaba gritando por ayuda cuando su hija, Tana, de 20 años, y su esposo, Harley, de 21, entraron a la sala de estar.

"Tana vio que el perro estaba tratando de matarme. Extendió su mano hacia mí y traté de agarrarla, pero fallé por centímetros", dijo Tya. "El perro se agarró a mi pierna y me arrastró más lejos. Mi yerno entró y me quitó al animal de encima. No recuerdo esa parte. No sé si me estaba desmayando".

Posteriormente, la hija de Tya llamó al 911 y el oficial Jordan Potter llegó a la escena. El uniformado atendió sus heridas y Tya fue llevada de urgencia al hospital, donde permaneció hospitalizada por 19 días y recibió cientos de puntos en el brazo, la pierna y el pie. Además, se sometió a seis operaciones.

La mujer permaneció hospitalizada por 19 días. Foto: New York Post.

"El oficial Potter está muy orgulloso de salvar la vida de la mujer, pero si le preguntas, todo fue en el cumplimiento del deber de servir y proteger", señaló el Departamento de Policía de Lewisville.

Cabe señalar que Hercules, el pitbull que agredió a Tya, fue rescatado, por ella y su hija, dos años antes. Las mujeres lo encontraron abandonado al costado de una carretera, cubierto de quemaduras de cigarrillos.

Tya enfatizó que Hércules nunca antes había mostrado signos de agresión e incluso durmió en la cama, con ella, la noche anterior al ataque.

Finalmente, la familia decidió entregar a Hércules a la policía para que lo sacrificaran. Desconocen por qué el perro agredió a su dueña. "Nunca tuve problemas con los perros, pero ahora les tengo terror”, dijo Tya.

