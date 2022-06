"Me emocioné hasta el alma": Banco bloquea tarjeta de crédito de una turista, se entera en restaurante y le invitan la cuenta

En redes sociales se viralizó la historia de una mujer colombiana que se encontraba de viaje en Estados Unidos, pues durante su estadía lo que parecía una tragedia se convirtió en una emocionante situación, ya que logró que un restaurante le invitara la cuenta luego de que su tarjeta de crédito fue bloqueada.

Según explicó la usuaria, quien es identificada como Diana García Ocampo, su tarjeta de crédito fue bloqueada cuando se encontraba en el extranjero, por lo que, al intentar pagar en un restaurante, su plástico fue rechazado por la terminal.

Ante esta terrible situación, ella estaba resignada a pagar con efectivo, pero la respuesta del restaurante fue algo que no esperaba en lo absoluto.

“Les quiero contar algo que me acaba de suceder y, lejos de quejarme, me parece interesante analizar los esquemas de atención al cliente que pueden manejar las diferentes empresas”, reveló la mujer a través de un post de su cuenta de LinkedIn.

De acuerdo con la mujer, todo comenzó cuando ingresó a un restaurante de la cadena Moku Kitchen, donde comió y bebió algo tras su largo viaje a los Estados Unidos.

Sin embargo, lo que parecía una tragedia para la mujer, rápidamente se convirtió en una grata sorpresa, pues el restaurante le ofreció que no pagara la cuenta.

Por su parte, la mujer afirma que no podía creer lo que sucedía, pues nunca le había pasado algo así en su vida. Sin embargo, agradeció mucho el gesto del restaurante.

“Nunca me habían visto en la vida, yo igual tenía cómo pagar en efectivo y no me quisieron recibir el dinero, yo me emocioné hasta el alma”, aseveró la mujer.