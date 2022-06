Aliados ya planearían el fin de Putin: "Un martillo en la cabeza y está muerto", advierte ex agente de la CIA

Los días de Vladimir Putin al frente del gobierno de Rusia estarían contados y todo podría depender de la próxima decisión importante que tome en torno de la invasión a Ucrania, según Daniel Hoffman, ex agente de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés).

En entrevista para The Daily Beast, el ex funcionario, quien tuviera un alto mando dentro de la corporación norteamericana, afirmó que los aliados de Putin ya estarían planeando la forma de derrocarlo debido a las malas decisiones que ha tomado y sobre todo porque ha cerrado cada vez más su círculo de asesores, dejando fuera a aquellos que no apoyan la invación de Rusia a Ucrania.

Esto, sumado a los supuestos problemas de salud con los que estaría lidiando el líder del Kremlin, serían el episodio perfecto para que los insatisfechos aliados del mandatario ruso lo manden al hospital o, en un caso más radical, terminen con la vida del político que cumplirá 70 años en octubre próximo.

"Nadie va a preguntar, 'oye, Vladimir, ¿te gustaría irte?' No. Un maldito martillo en la cabeza y está muerto. O es hora de ir al sanatorio” (...) Eso es lo que harán", aseveró Hoffman al diario estadounidense.

El ex mando de la CIA detalló quiénes serían esos "aliados" que estarían buscando la forma de quitar a Vladimir Putin: el ministro de Defensa, Sergei Shoigu; Aleksandr Bórtnikov, director del Servicio Federal de Seguridad (FSB, por sus siglas en inglés); y Nikolai Patrushev, jefe del Consejo de Seguridad de Rusia; éste último es a quien todos los expertos consideran el potencial sucesor de Putin en caso de que éste enferme o deje el cargo.

Las decisiones que Putin ha tomado sobre la invasión no tendrían satisfechos a sus hombres más cercanos. Foto: AFP

El inicio del fin de Putin

En caso de que Putin tenga un fatídico final, ya sea internado, derrocado o hasta asesinado, se sumaría a la amplia lista de mandatarios rusos que han sido quitados del poder de manera "abrupta".

"Vladímir Lenin murió. Nikita Kruschev fue derrocado. Leonid Brezhnev murió. Mikhail Gorbachev fue expulsado por sorpresa. La lista continua.... O caen muertos en la oficina o alguien llama a la puerta y dice 'adivina qué, es hora de irse'", dijo Daniel Hoffman.

Otro problema que se avecinaría para Vladimir Putin, a decir del ex agente de la CIA, es la caída de la economía rusa a raíz de la guerra en Ucrania. Y es que aunque el presidente ha dicho que no hay de qué preocuparse, lo cierto es que las sanciones impuestas por Occidente y el pronóstico del Banco Central que alerta que la inflación llegará a 14 por ciento este año sí es algo que está generando inquietudes y el temor de una recesión.

Hoffman dijo que los rusos son personas muy sensibles y que la economía de su país no tarda "en explotar", pues estaría aproximándose un momento en que las cosas se pondrán dificiles e incluso la gente estará en la calle buscando comida u otras oportunidades.

