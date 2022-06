Putin tendrá un final similar al de Hitler, afirma experto; revelan video que de nuevo pone en duda su estado de salud

Debido a las decisiones que ha tomado respecto de la invasión en Ucrania, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sufrirá una caída muy parecida a la de Adolfo Hitler, quien no escuchó a sus asesores cuando Alemania había perdido fuerza durante la Segunda Guerrra Mundial, advirtió Angus Dalgleish, especialista médico de la Universidad de Londres.

El experto dijo a The Mirror que el presidente ruso se está aislando y a la vez rechazando las críticas que ha recibido sobre las tácticas que han emprendido sus tropas en el país invadido, actitud que está resultando muy similar a lo que en su momento hizo el líder del Partido Nacional Socialista.

Dalgleish recordó que Adolfo Hitler murió en 1945 encerrado en un búnker luego de que se negara a ceder cuando los nazis alemanes empezaron a perder el conflicto bélico a raíz de malas decisiones y de no escuchar a sus asesores. En este mismo tenor se encontraría ahora Putin, quien es probable que no quiera recibir comentarios que no favorezcan a su operación militar en Ucrania.

"Es el rechazo a las críticas y, sobre todo, el sentimiento de que uno tiene razón y todos los demás están completamente equivocados (...) Si Hitler hubiera escuchado los consejos de sus generales y asesores, no habría cometido tantos errores terribles que lo llevaron a perder la guerra", agregó el académico londinense.

Y es que vale recordar que el pasado 24 de febrero, el mandatario ruso de 69 años dio la orden de invadir el país ex soviético vecino debido a que consideraba que sus intereses estaban en riesgo; desde entonces, ha bombardeado y tomado el control de importantes regiones como Mariúpol, Chernobyl o Buha pero debido a la resistencia comandada por Volodímir Zelenski, a casi cuatro meses no ha logrado su principal objetivo, que es hacerse de la capital, Kiev.

Aunque el Ejército de Ucraniano es menor en número y en arsenal, ha dado algunos golpes fuertes al Kremlin, lo cual ha complicado el avance de los rusos, incluso obligándolos a replregarse hacia su propia frontera; pese a ello, Vladimir Putin no ha quitado el dedo del renglón y lejos de ordenar la retirada, ha pedido a sus tropas que no cedan ante los invadidos.

Pese a las pérdidas humanas, Putin insiste en continuar la invasión a Ucrania. Foto: AFP

Lo que se dice sobre las malas decisiones de Putin en esta guerra

El periodista de investigación Andrei Soldatov dijo a Channel 4 News que parte de las decisiones erróneas que Putin ha tomado durante la invasión a Ucrania, se pueden deber a un supuesto mal estado de salud, ya que solo se ha limitado a escuchar a tres o cuatro personas de su círculo, el cual cada vez es más reducido.

Si bien la salud del presidente ruso ha sido tema de conversación desde hace varios años, sí fue desde que comenzó la operación militar en Ucrania que se han acrecentado los rumores sobre que podría padecer algún agresivo cáncer en fase avanzada, además de inicios del mal de Parkinson y hasta demencia.

Los fuertes tratamientos a los que podría estarse sometiéndose el líder del Kremlin incluirán los esteroides anabólicos, un medicamento que es común para tratar el cáncer, pero que a su vez causa algunas afectaciones a la salud y al sistema neurológio, entre ellos, el juicio nublado, precisó el comunicador. Aunque también estaría consumiendo algunos opiáceos, que vuelven "tonto y agresivo", añadió Soldatov.

En los últimos dos o tres meses, tanto fuentes supuestamente cercanas al gobierno de Rusia como opositores de la guerra han afirmado que Putin ha recibido fatales diagnósticos de salud; asimismo, se han hecho virales fotografías y videos que mostrarían algunos comportamientos extraños en el mandatario de 69 años que serían indicios muy claros de que padece alguna enfermedad, tales como dispersión, el rostro hinchado y hasta temblores en piernas y manos.

El más reciente video que pone en duda la buena salud del ruso comenzó apenas a circular este viernes 17 de junio luego de que Putin se reuniera con Sergey Kulikov, director general de la Corporación Estatal RusNano, en la capital Moscú. En la grabación se le nota rígido y aferrándose a la mesa con la mano derecha, la cual tiene las venas muy saltadas a consecuencia de la fuerza que está ejerciendo para sostenerla.

También se ve que por momentos le tiembla la pierna, situación que se hizo un poco más evidente el fin de semana pasado cuando encabeza una ceremonia para entregarle el Premio Estatal de la Federación Rusa al cineasta Nikita Mikhailov. Lo mismo ocurrió en abril cuando se le vio aferrándose a una mesa durante una reunión con su ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, o durante una misa ortodoxa de Pascua en la que se le veía distraido y tembloroso.

Aunque el Kremlin evidentemente no ha confirmado que su líder tiene mala salud como se dice, el canal de Telegram General SVR -supuestamente administrado por un ex oficial del Servicio de Inteligencia Exterior que se identifica como Viktor Mikhailovich- afirma que Rusia ya estaría pensando en un posible sucesor.

Todo lo anterior apunta a que el próximo al mando sería Nikolai Patrushev, actual jefe del Consejo de Seguridad de la Policía Federal de Rusia y uno de los hombres más cercanos al líder del Kremlin, pues se conocen desde los 90 cuando coincidieron en la extinta KGB. Sin embargo, los expertos consideran peligroso que sea él quien lo suceda, pues lo considerán "más despiadado" que Putin.

