"Los Jinetes del Apocalipsis ya están en camino": aliado de Putin lanza fuerte advertencia a Ucrania y Occidente

El conflicto entre Rusia y Ucrania podría escalar de nivel si Estados Unidos y en general los países de Occidente suministran misiles al país invadido para atacar a las tropas desplegadas por el Kremlin, advirtió el ex presidente ruso Dmitry Medvedev.

El antecesor de Vladimir Putin, quien también es uno de sus más grandes aliados, lanzó una fuerte advertencia a Ucrania y las naciones que lo apoyan, a quienes dijo odiar por ser “bastardos y degenerados”, además de que quieren “la muerte para Rusia”, por ello hará todo lo posible “para que desaparezcan”.

The Times reportó que Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, dijo que el gobierno de Vladimir Putin ya se encuentra listo para expandir sus acciones militares si su país es atacado por misiles que Occidente le haya suministrado a Ucrania.

“Los Jinetes del Apocalipsis ya están en camino”, sentenció el ex presidente ruso de 56 años.

De acuerdo con The Sun, Dmitry Medvedev ha mantenido en Telegram un fuerte discurso desde que Putin dio la orden de invadir Ucrania a pesar de que anteriormente su línea era más liberal y hasta con la intención de estrechar lazos con el gobierno de Estados Unidos.

Qué sabemos sobre Dmitry Medvedev

Este cambio de discurso -aseguró al medio británico e ex asesor del Kremlin Gleb Pavlovsky- podría tener como trasfondo aspiraciones políticas para suceder a Vladimir Putin en caso de que los rumores sean ciertos y su salud esté comprometida; no obstante, el funcionario no es alguien popular, y por ello quizá no sería candidato para volver nuevamente a la presidencia.

Los expertos creen que el más indicado para ocupar el cargo en caso de que Putin dimita sería Nikolai Patrushev, jefe del Consejo de Seguridad de la Policía Federal de Rusia, otro de los hombres más cercanos a Putin, y al que algunos consideran incluso más despiadado.

A diferencia de Vladimir Putin, Dmitry Medvedev no tiene un pasado de agente del extinto Comité para la Seguridad del Estado (KGB), pero sí es muy cercano a Vladimir Putin, pues en 1999 fue coordinador de su campaña presidencial, la cual ganó Putin; y ya para 2008 fue propuesto como candidato para suceder a Vladimir.

Ganó el cargo y se convirtió en el presidente más joven de Rusia, pues en ese entonces tenía 42 años. Durante su mandato, Vladimir Putin fue su primer ministro y para 2012 se intercambiaron los papeles, pues el actual presidente de Rusia ganó el cargo y designó a Medvedev como su primer ministro, puesto que ocupó hasta 2020, cuando renunció para convertirse en vicepresidente del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia.

En los últimos 22 años, solo Putin y Medvedev han gobernado Rusia. Foto: @AnonymusCautivo

SIGUE LEYENDO:

Asesinaron a "El Verdugo", mercenario ruso del Grupo Wagner que torturaba civiles y prisioneros en Ucrania