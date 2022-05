Vladimir Putin será internado a largo plazo y dejará el poder en 2023: ex jefe del Servicio de Inteligencia Secreto

La salud del presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha sido tema de conversación desde 2012, cuando comenzó a ausentarse de los eventos públicos, sin embargo, a raíz de la invasión a Ucrania los rumores en torno de supuestos padecimientos que son muy delicados han aumentado con el paso de los días, pese a que el Kremlin ha hecho todo lo posible por desmentirlos.

El gobierno de Rusia nunca ha confirmado si es que Putin, de 69 años, ha estado enfermo de algo más que los dolores de espalda a raíz de una caída de caballo años atrás, así como otras lesiones. Muchos opositores a su régimen, así como el sociólogo y politólogo ruso Valery Solovey, han afirmado a lo largo de este año que Putin había recibido un diagnóstico fatal, el cual implicaba una enfermedad psiconeurológica y otra más, el cáncer.

La semana pasada, el canal de Telegram General SVR -administrado por un supuesto ex oficial del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia- dio a conocer que el presidente de Rusia se habría sometido -con éxito- a una operación en el estómago entre la noche del jueves 12 y las primeras horas del viernes 13 de mayo; asimismo, se filtró el audio de un supuesto oligarca ruso cercano al Kremlin que afirmaba que Putin tenía cáncer en la sangre (leucemia).

Y hoy de nueva cuenta vuelve a salir a la luz información que podría ser importante en torno de la salud de Vladimir Putin, pues Sir Richard Dearlove, ex jefe del Servicio de Inteligencia Secreto de Reino Unido (SIS o "MI6"), reveló en su podcast "One Decision" que el líder del Kremlin pronto sería internado "a largo plazo" en algún centro médico debido a sus problemas de salud, y que de este hospital "no saldrá como líder de Rusia", agregó.

"Realmente voy a 'jugarme el cuello'. Creo que se habrá ido para el 2023", vaticinó Dearlove.

Sir Richard Dearlove dijo que Putin podría ya no ser presidente de Rusia en 2023. Foto: @toot5000

¿Qué pasaría cuando Putin "deje el poder"?

El hecho de que Vladimir Putin sea ingresado a un hospital (se ha dicho que tiene Parkinson, demencia y hasta distintos tipos de cáncer), formará parte de una "estrategia" para que Rusia emprenda la "salida" de Ucrania, y así evitar un posible "golpe" (de Estado), precisó el ex jefe del MI6, quien estuvo a cargo de la agencia de inteligencia británica entre 1999 y 2004.

Richard Dearlove dijo que posiblemente Moscú todavía no tiene un plan de sucesión ante la salida de Vladimir Putin como presidente de Rusia, sin embargo, lo más probable es que el secretario del Consejo de Seguridad, Nikolai Patrushev, sea quien tome su lugar, al ser uno de los hombres más cercanos del actual mandatario, a quien muchos consideran "aún más tirano que el propio presidente".

"Diré que esta es la peor opción...Patrushev es un villano absoluto. No es mejor que Vladimir Putin. Además, es una persona más astuta, y yo diría, más insidiosa que Vladimir Putin. Si llega al poder, los problemas de los rusos solo se multiplicarán", se escucha en un video difundido hace unas semanas por el canal de Telegram General SVR, que supuestamente es manejado por un ex teniente del Servicio de Inteligencia Exterior ruso identificado como Viktor Mikhailovich.

