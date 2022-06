Asesinaron a "El Verdugo", mercenario ruso del Grupo Wagner que torturaba civiles y prisioneros en Ucrania

Vladimir Andonov, ex militar ruso y mercernario del Grupo Wagner, supuestamente contratado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para ultimar a Volodímir Zelenski, fue asesinado el domingo a manos de un francotirador ucraniano, revelaron medios rusos.

De acuerdo con el periódico ruso Moskovskij Komsomolets, el hombre de 44 años estaba plenamente identificado como uno de los responsables de torturar y masacrar civiles en el Donbás. Dicho medio confirmó que fue asesinado el 5 de junio durante una misión de reconocimiento cerca de Járkov.

A Andonov lo conocían como "Vakha" o "El voluntario de Muriatia" porque provenía de esa región, según el Daily Mail; sin embargo, los ucranianos le decían "El Verdugo", pues ya como parte del controversial grupo paramilitar Wagner, ayudó a Rusia a masacrar a varios locales y prisioneros de guerra durante la primera invasión, en 2014.

A ciencia cierta no se sabe desde cuando estaba en Ucrania ni en qué región estaba luchando, pero de acuerdo con The Times, Vladimir Putin habría contratado a unos centenares de mercenarios del Grupo Wagner para asesinar al presidente Zelenski desde antes que desplegara a sus tropas en el vecino país ex soviético, quienes habrían llegado desde enero, señaló el medio británico una semana después de que comenzara la invasión rusa.

Andonov sirvió al Ejército de Rusia antes de unirse al Grupo Wagner. Foto: @GianniLilly

¿Quién era Vladimir Andonov?

Medios internacionales destacaron que la muerte de este mercenario, quien además tenía formación militar en su país, llega en un momento en que Rusia está desplegando más tropas en Ucrania debido a que en un reciente contraataque, los locales han ido replegando poco a poco a los rusos, “empujándolos” hacia su frontera, dijo el Daily Mail este martes.

Vladimir Andonov estuvo enlistado en el ejército de Rusia entre 1997 y 2005, cuando desertó para estudiar docencia; sin embargo, al poco tiempo habría abandonado la escuela y empezó a trabajar en un comercio.

Para 2014, Andonov se unió a un grupo de voluntarios convocados por Vladimir Putin para invadir Ucrania, para luego integrarse al llamado Grupo Wagner, que son mercenarios fuera de la ley cercanos al Kremlin.

¿Qué es el Grupo Wagner?

Wagner es una empresa militar privada y ha estado estrechamente asociada con los proyectos de Putin en todo el mundo. Es propiedad de Yevgeny Prigozhin, un oligarca conocido como el cocinero de Putin, y el grupo ha llevado a cabo operaciones encubiertas en África y Oriente Medio, y también fue responsable de fomentar los problemas en el este de Ucrania en 2014, cuando ayudaron a los rusos para quedarse con Crimea; dos años después, Putin condecoró a su líder, Dmitry Utkin, con la Orden al Coraje.

"Son muy efectivos. Pueden aparecer de las sombras, hacer cosas muy violentas y después volver a desaparecer, sin que sea obvio quién fue el responsable. No están directamente vinculados al gobierno ruso y, por lo tanto, pueden negarlo", dijo a inicios de marzo a The Times el general Sir Richard Barrons, excomandante del Comando de Fuerzas Conjuntas.

Este grupo es conocido por sus violentos métodos para torturar y eliminar objetivos a cambio de dinero, se dice que para la intervención rusa en Ucrania, Vladimir Putin les habría ofrecido na enorme suma por eliminar al presidente Zelenski, así como un salvoconducto para abandonar el país sin problemas, según palabras del propio Zelenski, quien para inicios de marzo dijo que supuestamente sus militares ya habían "eliminado" a todos los mercenarios desplegados en su territorio.

En redes circulan imágenes de Utkin y Putin. Fotos: @BenOpazo

