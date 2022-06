“Probaba su comida para ver si no estaba envenenada”: La historia de la ex del "Osito", hermano de Pablo Escobar

Claudia Patricia Escárraga fue reina de belleza de la región colombiana de La Guajira y también fue la esposa de Roberto Escobar conocido como “El Osito”, el hermano mayor del líder del Cártel de Medellín, Pablo Emilio Escobar Gaviria, con quien estuvo casada durante poco más de una década.

Claudia Patricia conoció a su futuro marido en diciembre de 1991 cuando recién había ganado el certamen de belleza y se ostentaba como la monarca de La Guajira, dos años antes de que fuera asesinado su cuñado y el narco más famoso del mundo en un tejado de una casa en Medellín por parte del Bloque de Búsqueda y del grupo paramilitar conocido como Los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar).

“Está absolutamente distinto como si no fuera La Catedral”, recordó Claudia Escárraga en entrevista para la cadena Telemundo, sobre el lugar donde su excuñado y su exesposo purgaban una condena por narcotráfico, aunque solo fuera una fachada ya que seguían operando desde dentro de la cárcel conocida con ese mote.

En La Catedral, Claudia Patricia conoció al “Osito”

Como parte de su labor social como reina de belleza, la flamante monarca de la Guajira con tan solo 21 años de edad, Claudia Patricia, visitó La Catedral. Ahí Roberto Escobar la comenzó a llamar. “Empecé a conocerlo y me atrajo”, contó Claudia que quedaría enamorada del narcotraficante y sería en el penal que mandó construir Pablo Escobar, donde Roberto y la reina de belleza comenzaron su romance.

En julio de 1992, ambos hermanos Escobar escaparon de La Catedral, Escárraga siguió al hermano del jefe del Cártel de Medellín, situación que derivó que Claudia fuera rechazada por su familia al relacionarse con un criminal conocido.

Claudia Escárraga fue reina de belleza. Foto: Especial

“Toda mi familia me dio la espalda”, aseguró la ex reina de belleza, quien meses después, en octubre, sufriría un nuevo golpe luego de que “El Osito” se entregara a las autoridades para quedar recluido en el penal de máxima seguridad en el municipio de Itagüí, ubicado en el sur del Valle de Aburrá en el departamento de Antioquia.

Al morir Pablo Escobar en diciembre de 1992, Roberto Escobar fue víctima de un atentado cuando recibió una carta bomba dentro de prisión. Tras la terrible experiencia, Claudia se volvió en la persona de mayor confianza para el narco. “Después de ese atentado la única que podía entrar para darle la comida era yo”.

“Cambiar de carro varias veces para poder llevarle la alimentación. Cambiar de carro para poder llegar yo a mi casa, para que no supiera dónde vivía yo”, recordó Claudia Patricia en aquella entrevista publicada en marzo de 2016.

“El tener que probarle la comida a Roberto y el esperar media hora, y si yo no me envenenaba estando en mi embarazo, él se la comía”, describió la mujer.

Claudia Escárraga tuvo hijos con el capo. Foto: Especial

La ex cuñada de Pablo Escobar afirmó que: “Es una vida muy difícil, sobre todo cuando uno ya tiene hijos de ellos, es algo de nunca acabar. La manipulación que ellos ejercen sobre uno y algo que uno no se imagina”.

En 2004, Claudia se separó de Roberto Escobar, aunque aseguró que su vida no ha vuelto a la normalidad, “no puedo ir a ciertos sitios porque él no me lo ha permitido”, recordó la mujer que en 2015 entabló una denuncia en su contra y pidió protección a las autoridades contra el capo. Claudia Escárraga fue una de las mujeres que tuvieron que pagar un alto costo por la vida delincuencial de sus parejas.

SIGUE LEYENDO:

No pueden probar que tengo vínculos con la delincuencia organizada: AMLO

“La Catrina” dejó la escuela para “juntarse con los lacras”; la muerte la alcanzó en una emboscada contra el CJNG

RMG