No pueden probar que tengo vínculos con la delincuencia organizada: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que nadie puede probar que él tenga vínculos con la delincuencia organizada, y acusó que eso es una campaña que se echó a andar en redes sociales para pretender nexos de su gobierno con delincuentes.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional manifestó que cuando se da una relación estrecha por corrupción si hay contubernio pues no se avanza.

"Eso no existe en el gobierno, tan no existe que para atacarnos inventan, como un estudio de que empezaron a manejar de que el gobierno, yo, tenía vínculos con el crimen organizado, no pueden probar nada porque sencillamente nosotros tenemos principios e ideales. No hay ninguna prueba", aseveró.