¿China tuvo contacto con extraterrestres? Publican misterioso informe con reveladores datos

El gobierno de China afirmó que puede haber recibido un mensaje de una civilización alienígena utilizando su telescopio Sky Eye ubicado en la provincia china de Guizhou, según los informes publicados en un medio oficialista, según el cual los científicos han detectado señales electromagnéticas inusuales cuyo origen no está confirmado, pero podría ser extraterrestre.

La noticia e informe se revelaron en el portal del Science and Technology Daily, el periódico oficial del Ministerio de Ciencia y Tecnología de China, con sede en Pekín. Pero según Bloomberg, Science and Technology Daily eliminó el informe poco después de su publicación, aunque no está claro por qué.

"Las noticias ya habían comenzado a ser tendencia en la red social Weibo y fueron recogidas por otros medios de comunicación, incluidos los estatales, pero fue bajada de todos lados", precisó Bloomberg.

Las señales recibidas son misteriosas. Foto: Especial.

¿Qué decía el ahora misterioso informe?

El informe del Science and Technology Daily citó a Zhang Tonjie, científico jefe de un equipo de búsqueda de civilizaciones extraterrestres cofundado por la Universidad Normal de Pekín, el Observatorio Astronómico Nacional de China y la Universidad de California, Berkeley.

Supuestamente el equipo detectó dos conjuntos de señales sospechosas en 2020 mientras procesaba los datos recopilados en 2019, y encontró otra señal sospechosa en 2022 mientras observaba exoplanetas fuera de nuestro sistema solar. Zhang dijo que las señales sospechosas también podrían ser algún tipo de interferencia de radio, por lo que se requiere más investigación.

Actualmente, no hay pruebas de que haya vida más allá de la Tierra, pero esto no significa que el universo albergue a otras civilizaciones. La agencia espacial estadounidense dice: "Si bien nunca se han detectado signos claros de vida, la posibilidad de la biología extraterrestre, la lógica científica que la apoya, se ha vuelto cada vez más plausible". Este es un tema que cada vez se analiza con más ahínco.

