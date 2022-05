Niña que avisó en su celular que alguien la seguía escribió conmovedora y dura carta antes de ser violada y asesinada

Karina Blanco Durán quería ser "una gran psicóloga" en Colombia, pero un hombre de 55 años de edad le robó ese sueño que la niña había planeado y además plasmó en una conmovedora carta que escribió. La adolescente fue encontrada sin vida dentro de un río luego de haber sido abusada sexualmente.

El pasado 21 de abril, dos semanas antes de ser asesinada y violada por un hombre venezolano que la acechó por varios días, según indicó el papá de Karina, César Blanco; la joven adolescente redactó su idea a largo plazo donde enfatizó en ayudar a su mamá a quien la describió com una maravillosa guerrera.

Para lograrlo, Karina planeaba entrar a la universidad para estudiar psicología, pero antes debía terminar sus estudios de educación básica por lo que tenía que caminar por 50 minutos para llegar a la parada del autobús que la acercaba a su escuela.

Justo en ese camino desde su casa ubicada en la vereda “La Sardina” en el municipio de Cáchira en la región de Norte de Santander, que recorría todos los días para ir a su colegio en Barrio Nuevo, Karina se encontró con su asesino a quien días previos había fotografiado sin que se diera cuenta, situación que le contó a sus amigas y estas se lo comunicaron después a su papá.

La emotiva carta de Karina Blanco antes de morir

Bajo el título “Mi proyecto de vida”, Karina Blanco se presentaba como una chica de 15 años de edad, quien como toda persona tiene metas en la vida, quería cumplirlas y estaba enfocada por el momento en seguir estudiando para después ayudar a su mamá.

“Estoy enfocada en ser feliz, estudiar y ayudarle a mi mamá, por cierto, ella es el motivo de mis sueños, es una mujer guerrera y es la mujer más maravillosa que pueda existir. Hay momentos en los que peleamos, pero sé que lo hace porque me quiere”. Karina. La carta de karina Blanco. Foto: bluradio.com

En la misiva con fecha del 21 de abril, Karina destacó: “Estoy preparada para enfrentar este mundo sola. Quisiera volver el tiempo atrás y disfrutar más, jugar con una muñeca; aunque toda niña lo hace, jamás lo hice. Creo que el mundo me enseñó a madurar muy pequeña. No me siento capaz de enfrentar este mundo o tal vez sí esté preparada. Eso se lo dejaremos al destino”.

Las palabras de Karina Blanco terminaron deseando ver a sus amigos y sobre todo a sus hermanos: “También me encantaría ver a mis amigos pero sobre todo a mis hermanos cumplir todos esos sueños que me cuentan, que tengan esos carros, familias y felicidad que tanto anhelan”. Y terminó:

“Mi proyecto a largo plazo sería ser una gran psicóloga”, escribió Karina.

El asesino y violador de Karina terminó asesinado al ser linchado un grupo de familiares y vecinos de la víctima quien se lo quitó a la policía que ya lo llevaba a la comisaría para enfrentar las acusaciones en su contra por el crimen cometido.

RMG