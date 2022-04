"Me quiso violar, lo único que hice fue defenderme": el desgarrador testimonio de una joven que mató a su agresor sexual

Dos jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron detenidos al ser señalados de haber asesinado a un hombre; sin embargo, durante la presentación ante la policía en la comandancia municipal, ambos aseguraron que lo hicieron en defensa propia, ya que la persona fallecida intentó abusar sexualmente de la joven mujer.

Durante sus primeras declaraciones, el acompañante de la joven aseguró estar de acuerdo con la actuación de la mujer al haber asesinado a su agresor: “Estoy de acuerdo de que lo haiga (sic) matado, porque qué tal si ustedes estuvieran en mi lugar, y ¿si a alguna de sus hijas le hubieran hecho eso?”.

Sin embargo, el joven comenzó a divagar sobre Cristo, aunque retomó el tema y reconoció que fue un homicidio y tal vez actuaron mal tanto él como la mujer al matar al agresor, pero afirmó que lo hicieron en defensa propia.

“¿A poco no se hubieran defendido?”, agregó la joven que también estaba durante la comparecencia. “Él no sabe lo que pasó porque la única que estaba ahí era yo”, respondió la mujer al ser cuestionados sobre lo que pasó en el lugar de la agresión.

El agresor amenazó con un cuchillo a la mujer

“Me subió con un cuchillo, ¿sí? Me subió, me dijo ‘súbete’ y me llevó a su casa, cerró su casa, me quiso violar, se me ve en la blusa, está forzada, me quiso violar, yo lo único que hice fue defenderme”, señaló la mujer que lloraba mientras hablaba.

“Usted póngase a pensar, pónganse a pensar todos los que están detrás de mí, a poco si a una de sus hijas le hubiera pasado esto, hubieran preferido mil veces que la violaran a que se defendiera”, cuestionó la joven. Los jóvenes fueron detenidos al ser acusados de homicidio. Foto: TikTok

Y agregó: “A mi lo que me pasó, me pasó una y dos veces, y no con el mismo, por eso se merecía la muerte y se merece que se mareé en el infierno y se pudra, por cochino por eso, parece que no tienen una ruca que se vayan con las p**** si quieren, por qué con una muchacha, por qué con una morrita, por qué lo hacen conmigo a mi me violó”, aseveró alterada la joven.

Finalmente el compañero de la mujer señaló que a mucha gente le sucede lo mismo, aseguró que “muchas señoras buscan a su hijas que se las llevaron y no las encuentran”, por lo que justifica la acción de la mujer.

El video de la declaración de los acusados fue compartido en TikTok donde se ha reproducido más de 3.4 millones de veces, ha sido comentado en más de 5 mil 500 veces donde la mayoría de los usuarios creen en la pareja detenida. Para ver el clip completo da clic aquí.

