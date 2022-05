"No me tienen en cámara matándola": escalofriantes declaraciones del asesino de Chritina Yuna Lee

Assamad Nash, de 25 años, es el hombre acusado de asesinar en febrero pasado a Christina Yuna Lee en su apartamento, en Chinatown, Nueva York, aseguró que está confiado en que saldrá libre porque no hay un video de él matándola con un cuchillo de cocina. Sin embargo, hay un video de videovigilancia en el que se ve cómo Nash persiguió a Lee por los pasillos de su edificio.

"En primer lugar, tienen que tenerme grabado, no estoy en la cámara tocándola en absoluto. Solo me pusieron en cámara entrando en el edificio, eso es todo. No tienen ningún video que muestre que yo la asesiné. No me tienen ante la cámara, solo detrás de ella", dijo, pero sus palabras levantaron mucha indignación en redes sociales.

Nash afirmó originalmente que otro hombre había irrumpido en el apartamento de Lee y cometido el crimen. Pero recientemente cambió su relato de la noche del 13 febrero en la que Lee, de 35 años, fue agredida sexualmente y apuñalada hasta la muerte en su bañera, pues aceptó que estuvo en la casa.

No reconoce haber cometido el crimen. Foto: Especial.

“Me invitó a una fiesta. Estaba haciendo una fiesta y me invitó a tomar una copa”, mencionó, pero al ser cuestionado sobre los momentos previos a que ella perdiera la vida, contestó: "Estaba demasiado drogado. Tenía polvo y K2. No recuerdo nada. Te lo dije. No estaba en mi estado mental correcto. Es una locura estar en esas cosas".

Enfrenta cargos graves

Nash, que está acusado de asesinato en primer grado, robo y robo por motivos sexuales, dijo vagamente: "Esa situación ocurrió. Entonces murió. Y me dijeron que hice eso y todas esas cosas locas, ¿sabes?", luego de eso bostezó y se rió en varias ocasiones.

Lee regresaba a casa tras asistir a un club cuando Nash comenzó a seguirla, dijo la policía. Un vídeo muestra a Nash, quien anteriormente había cometido robos, siguiendo a la mujer coreano-estadounidense mientras subía hasta su apartamento.

Hay imágenes de cómo la persiguió. Foto: Especial.

Se señala a Nash de abrirse camino hacia adentro una vez que Lee llegó a su puerta, y en el interior la apuñaló hasta la muerte con un cuchillo de mango amarillo de su propia cocina; en algún punto de esto abusó sexualmente de ella. Luego intentó huir en una escalera de incendios antes de volver a entrar y colcoar los restos de la mujer debajo de la cama.

El sangriento crimen consternó a la ciudad en medio de un aumento de la violencia contra los neoyorquinos asiáticos. Lee, se graduó de la Universidad de Rutgers. Nash dijo que creció en Newark, Nueva Jersey, y que tenía "problemas mentales" desde la infancia, pero no pudo identificar un diagnóstico específico.

