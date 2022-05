Triple asesinato consterna a Texas: Mató a su hijita, su esposa y su suegra y luego se suicidó

El asesinato de tres mujeres en su propia casa ha causado conmoción en el condado de Harris, en Texas, Estados Unidos; este jueves 19 de mayo fueron hallados los cuerpos de una niña de cuatro años, así como su mamá de 36 y su abuela de 64.

Junto a ellas yacía también el cadáver de su asesino, padre de la menor y quien estaba en proceso de divorcio de la mamá de la niña. Este triple asesinato-suicidio tiene consternada a la policía y a los vecinos, pues recuerdan a las víctimas -de origen pakistaní- como personas muy amables, por lo que improvisaron un altar para honrarlas.

Ed González, shérif de Harris, informó en una rueda de prensa que se abrió una investigación por la muerte de las cuatro personas. Según reportes de testigos, los seis disparos se habrían escuchado cerca de las 07:30 horas del jueves pero no fue sino hasta dos horas después que los policías llegaron a la escena del crimen.

La madre de familia trabajaba como profesora de una escuela islámica cercana, era muy responsable y nunca faltaba, por lo que sus compañeros se preocuparon cuando no llegó a su empleo, cuando fueron a buscarla a su casa se enteraron que había sido asesinada junto con su hija y su madre.

Hubo violencia doméstica

De acuerdo con ABC 13, tanto la mujer como el hombre de 43 años estaban en pleno proceso de divorcio ya que lo había acusado de haber abusado físicamente de la pequeña y de atentar contra ella al ponchar las llantas de su automóvil, así como de violentarla física y emocionalmente. Según vecinos, no habían visto al sujeto en casa o cerca desde hacía unos cinco meses.

Sin embargo, el shérif detalló que el hombre abordó a su aún esposa cuando iba a trabajar y que tras una discusión sacó una pistola automática y le disparó dos veces, después apuntó a la niña y su abuela -a quienes les dio un disparo a cada una- para luego darse dos tiros que le costaron también la vida. “Definitivamente hay un nexo de violencia doméstica en este caso”, afirmó González.

Las autoridades de Harris, Texas, no han revelado el nombre de las víctimas hasta que se establezca contacto con los familiares, sin embargo temen que esto se complique debido a que todos viven en Pakistán y no tenían más parientes en Estados Unidos.

ABC 13 reveló que el hombre había sido violento debido a que había registros de agresiones. Solía ser grosero con su esposa, le prohibía cosas e incluso le escondió el celular y le prohibió usar su automóvil. Dicho medio platicó con Dianne Curvey, la primera abogada de la mujer, quien ya no llevaba su caso pero comenzó el proceso con ella, y ésta comentó que lamentablemente no le sorprendía que la historia de esta familia terminara en tragedia, pues su ex clienta siempre estaba angustiada por lo que el sujeto pudiera hacerle a la niña.

Ed González precisó en sus redes sociales que la investigación por este trágico asesinato-suicidio sigue abierta, y que no se buscan más sospechosos ni hay amenaza activa en la zona.

