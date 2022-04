Mujer de 39 años muere durante una terapia con agua fría a la que asisten varios famosos

Lo que comenzó como una visita a Breatheolution, una de las terapias más populares entre los famosos y deportistas de Inglaterra, desafortunadamente terminó en tragedia, ya que una mujer de 39 años originaria de la ciudad de Manchester falleció este lunes tras surmergirse en el agua helada del río Goyt, que corre por el pueblo de Buxworth.

La señora, cuya identidad no fue revelada, había llegado junto con algunos amigos a un campamento de Kevin O'Neill, reconocido terapeuta que hace sesiones en el río que se caracteriza por sus aguas a bajas temperaturas. De acuerdo con The Mirror, este tipo de tratamientos alternativos cuestan unas 200 libras esterlinas por persona (poco más de cinco mil pesos mexicanos).

Medios británicos relataron que cuando el grupo de amigos estaban ya dentro del agua, la mujer, madre de tres, repentinamente colapsó. El terapeuta la asistió de inmediato y la sacó del río, luego le dio reanimación cardiopulmonar (RCP) en un intento desesperado por salvarle la vida.

The Sun reportó que la mujer fue trasladada a un hospital cercano en una ambulancia aérea, pero que desafortunadamente murió horas después. El terapeuta Kevin O'Neill declaró al tabloide que desde ese día se encuentra desconsolado. "No he dormido y me resulta algo difícil de procesar. No puedo dejar de pensar en su familia. Es trágico", dijo.

¿En qué consiste la controvertida terapia?

Esta terapia data de un par de años atrás y es muy solicitada entre los famosos y deportistas ingleses. Y su popularidad es tal que incluso inspiró al recién estrenado reality show de la BBC, Freeze the Fear With Wim Hof, en el que el presentador conocido como "El hombre de hielo" reta a los consursantes a extremos desafíos a temperaturas mínimas.

Se sabe que a los campamentos de Kevin han asistido personalidades como Coleen Rooney, esposa del ex futbolista inglés Wayne Rooney, así como el ex compañero del astro inglés en el Manchester United, Chris Smalling. Otras celebridades, como el famoso actor inglés Stepehen Graham también ha recurrido a las terapias en agua fría de Breatheolution.

Kevin O'Neill dijo a The Sun que la muerte de su clienta es un incidente extraño, pues nunca antes había pasado. En dos años -dijo- ha llevado al río a unas mil 100 personas, quienes para poder ser aceptados deben firmar un consentimiento, además de que deben informar sobre su historial médico y si actualmente toman algún tipo de medicamento.

En su página de internet, Kevin explica que la terapia con agua fría puede resultar incómoda para algunas personas pero que sus beneficios están sobre todo dirigidos a los sistemas inmune y nervioso; afirma que este tratamiento alternativo se recomienda a los deportistas con lesiones y a las personas que padecen estrés postraumático o ansiedad.

Sin embargo, especialistas han advertido también de las consecuencias que tiene para el cuerpo someterse a una terapia con agua fría, ya que de un momento a otro se experimentan cambios fisiológicos y químicos que pueden provocar una descompensación, principalmente en el ritmo cardiaco y los pulmones, terminando incluso en la muerte, como en el caso de la mujer.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: Indigna universitario que acosaba a compañeras; las grababa en el baño