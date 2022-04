Ataques de Donald Trump a AMLO no son nuevos; busca posicionarse en las elecciones, asegura experto

Jorge Castañeda, excanciller mexicano y profesor de la Universidad de Nueva York, habló de las recientes declaraciones que dio Donald Trump, en las cuales aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador se doblegó ante él después de que lo amenazara de imponer aranceles al país en caso de que no se controlara la migración.

En entrevista con Javier Alatorre, el experto dijo que esta información no es nueva, ya que se había dado a conocer las medidas que había impuesto el gobierno de Estados Unidos.

Aseguró que el exmandatario norteamericano puede estar mintiendo al acusar a Marcelo Ebrard de aceptar sus condiciones sin ningún tipo de análisis o contrapropuestas.

Calificó de contradictorio el discurso del presidente de México, ya que aseguró que Trump siempre ha sido respetuoso del gobierno de la República, mientras que en sus recientes declaraciones ha mostrado una postura sumamente irrespetuosa.

"Me cae bien aunque es capitalista": AMLO responde tras polémicas declaraciones de Trump

El expresidente sigue fundamentando su campaña en ataques derivados de la migración.

Destacó que el exmandatario estadounidense suele mostrarse como un líder antimigrantes, no antimexicano. Cuestionó que AMLO haya dicho que no se permitirá que se siga ofendiendo a la nación que lidera, debido a que no tiene jurisdicción en ese país.

Agregó que el tema migrante ha sido uno de los factores determinantes en la campaña de Donald Trump, pese a que esto interesa solamente a sectores específicos en su nación.

Comentó que las relaciones entre México y Estados Unidos ha sido firme, pero ha iniciado con algunos roces derivados del tema energético y la reforma eléctrica que buscó implementar el presidente.

Además de esto, mencionó el crimen organizado, el narcotráfico, así como la postura que ha mostrado la nación ante el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Sigue leyendo:

AMLO hará vuelos comerciales y de la Fuerza Área Mexicana en su gira por CA y Cuba

“Basta de la hipocresía”: AMLO expone a Eugenio Derbez por inaugurar Hotel en Xcaret | FOTO