Caso Turpin: Niñas rescatadas de la "casa de los horrores" fueron abusadas por su padre adoptivo

En enero de 2018, el caso Turpin le dio la vuelta al mundo debido a la crueldad con que unos padres aislaron y abusaron por años de sus 13 hijos -quienes tenían entre dos y 29 años-, a quienes tenían prácticamente secuestrados en condiciones infrahumanas en su propia casa de Perris, California, en Estados Unidos.

David y Louise Turpin se casaron en 1985 y un año después se mudaron a Texas, donde vivieron hasta 2010 y luego cambiaron su residencia a California. En ese lapso, el matrimonio tuvo 13 hijos, a quienes mantenían encadenados y desnutridos, pues solo hacían una comida al día y se daban un baño cada 12 meses.

La llamada "casa de los horrores" fue descubierta en 2018, cuando una de las hijas de los Turpin escapó por una ventana y alertó a la policía pese a que no conocía el mundo exterior. Ambos padres fueron detenidos y se declararon inocentes por el crimen contra los niños, aunque en 2019 fueron sentenciados a cadena perpetua por tortura, secuestro, maltrato infantil y abuso contra un adulto dependiente.

Abusaron de dos niñas rescatadas

El caso Turpin sigue dando de qué hablar a más de cuatro años de distancia. Cuando fue descubierta la llamada "casa de los horrores", siete de los hijos del matrimonio eran mayores de edad, pero los otros seis eran niños y fueron enviados a hogares de acogida con tutores adoptivos.

Cinco de los niños fueron mandados a la casa de la familia Olguin, integrada por Marcelino, Rosa y su hija Lennys. Sin embargo, ahora el Daily Mail dio a conocer -tras tener en su posesión documentos de acusación- que el hombre ha sido acusado de pedofilia por haber abusado sexualmente unas 50 veces de dos de las niñas Turpin.

Dichos documentos judiciales hechos por el investigador Thomas Salisbury señalan que el hombre tocaba en los glúteos y los muslos a las menores de edad, además de que constántemente les decía que eran sexy, les pedia que no usaran camiseta y las besaba contra su voluntad.

Por si eso no fuera suficiente, se reveló que los Olguin tenían en total nueve hijos adoptivos, a quienes maltrataban, abusaban y obligaban a pelear entre sí. Además de que pertenecían a un grupo religioso donde obligaban a los chicos a revivir los horrores que habían pasado con sus familias biológicas. En el caso de los niños Turpin, eran amenazados con no volver a ver a sus hermanos mayores si no participaban en los "círculos de confesión".

SIGUE LEYENDO:

Niño de 12 años muere en fatal tiroteo: le dispararon cuando estaba en el auto con su familia