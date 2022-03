Conflicto Rusia-Ucrania hoy 28 de marzo: Amnistía Internacional acusa a Rusia de cometer crímenes de guerra

Ucrania cumple 33 días de guerra con varias ciudades devastadas por los bombardeos. En los últimos días, el avance de las tropas rusas se ha estancado, aunque continúa el asedio a ciudades como Mariúpol o Járkov.

16:25 | Amnistía Internacional acusa a Rusia de cometer crímenes de guerra

Amnistía Internacional ha acusado a Rusia de cometer crímenes de guerra en la ciudad ucraniana de Mariúpol. La organización promotora de los derechos humanos publicará en los próximos días un detallado reporte sobre la devastación que ha provocado la ofensiva rusa en la ciudad portuaria ubicada en el Mar de Azov, dijo la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, en una conferencia de prensa.

“El asedio de Mariúpol, el rechazo a la evacuación humanitaria y al escape humanitario para la población, y los ataques contra civiles, según la investigación de Amnistía Internacional, constituyen crímenes de guerra”, indicó Callamard. “Esa es la realidad que atraviesa Ucrania en este momento”.

Callamard señaló que “la crisis en Ucrania en este momento, la invasión, no es sólo una violación más a la ley internacional. Es una agresión. Es una violación a la carta de Naciones Unidas del tipo que vimos cuando Estados Unidos invadió Irak”.

14:50 | Biden dice que su referencia a la salida de Putin fue por "indignación moral"

El presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró este lunes que no defiende un cambio de régimen en Rusia y explicó que su referencia a la salida del poder del presidente ruso, Vladímir Putin, expresaba "indignación moral" ante la invasión rusa de Ucrania.



"Estaba expresando la indignación moral que sentía (...) No estaba articulando un cambio en la política" respecto a Rusia, señaló Biden en un acto en la Casa Blanca al presentar su propuesta presupuestaria, un día después de regresar de una gira europea en la que se reunió con refugiados ucranianos.



Biden rechazó que se estuviese "retractando" y subrayó que "solo" evocó su opinión "personal" al respecto.



"La última parte del discurso estaba hablando con el pueblo ruso. Estaba comunicando esto, no solo al pueblo ruso, también al resto del mundo. Remarcando un hecho sencillo, que este tipo de comportamiento es totalmente inaceptable. Totalmente inaceptable. Y que la manera de enfrentarlo es fortalecer y mantener a la OTAN completamente unida y ayudar a Ucrania donde podamos", aseveró ante los periodistas.



El sábado, en un discurso en Varsovia (Polonia), el mandatario estadounidense afirmó que Putin no podía "permanecer en el poder", unas declaraciones que generaron polémica y fueron luego matizadas por la Casa Blanca y el secretario de Estado, Antony Blinken.



La frase no estaba en el texto que le habían preparado sus asesores y, enseguida, la Casa Blanca se apresuró a dejar claro que Biden no había anunciado un cambio en la política exterior de Estados Unidos, que ha hecho todo lo posible para evitar ser acusado de injerencia en los asuntos internos rusos.



11:00 | Erdogan se reunirá mañana con las delegaciones negociadoras rusa y ucraniana

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció este lunes que se reunirá tanto con la delegación ucraniana como con la rusa, antes que estas inicien mañana una nueva ronda de negociaciones en Estambul.



"Las delegaciones de Rusia y Ucrania se reunirán mañana en Estambul para negociar un alto el fuego y la paz. Antes de que empiecen las negociaciones, nos reuniremos brevemente con las delegaciones", dijo Erdogan durante una comparecencia transmitida en directo por la cadena NTV.



El mandatario agregó que sigue en contacto con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el de Ucrania, Volodímir Zelenski, para impulsar la mediación, subrayando que Turquía hace esfuerzos en este sentido desde 2014.



Ankara nunca ha reconocido la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, insiste en que se debe respetar la integridad territorial de Ucrania y vende armamento a Kiev, pero al mismo tiempo, Erdogan mantiene buenas relaciones con Putin y ha comprado un sistema antimisiles a Moscú.

5:35 | Keylor Navas acoge a 30 refugiados ucranianos en su casa de París

El guardameta costarricense del París Saint-Germain (PSG) Keylor Navas acoge en su casa de París a 30 refugiados que huyen de la guerra tras la invasión de Ucrania, afirma el club al diario Le Parisien.

El exportero del Real Madrid, que actualmente se encuentra concentrado con la selección de Costa Rica con motivo de los partidos de clasificación para la Copa del Mundo de Qatar 2022, acondicionó con camas la sala de cine de su domicilio para acoger a esas personas. Navas, conocido por ser muy religioso, también les ofreció ropa y comida.

El guardameta acudió a una asociación evangelista de Barcelona que había viajado a Cracovia en marzo para ayudar a los ucranianos que habían huido del país tras la invasión rusa, según Le Parisien.

Imagen de refugiados. Foto: EFE

5:30 | El número de niños ucranianos muertos en la guerra supera los 140, según Kiev

El número de niños muertos en Ucrania por la invasión de las tropas rusas desde que esta se inició el pasado 24 de febrero alcanza ya los 143, informó este lunes la Fiscalía General de Ucrania.



En los ataques y bombardeos de las tropas rusas también han resultado heridos otros 216 menores, según las fuentes citadas por la agencia local Interfax-Ukraine.



"Los niños sufrieron más en la región de Kiev, donde han muerto un total de 67, (sólo en la capital hubo 16 fallecimientos) y en Járkov, donde perecieron 49", dice la Fiscalía.



Debido a los bombardeos y ataques terrestres un total de 733 instituciones educativas han resultado dañadas. 74 de ellos están completamente destruidas, señala la institución.



La peor situación se encuentra en las regiones de Donetsk, Jarkóv, Mykolaiv, Sumy, Kiev, Jersón y Chernihiv.



“Estos datos no son definitivos, ya que no es posible inspeccionar los lugares de bombardeo en las áreas de hostilidades activas y en los territorios temporalmente ocupados”, agregó la Fiscalía.

SIGUE LEYENDO

Ártico, en la mira de Vladimir Putin; Rusia quiere explotar sus recursos

Con informacion de EFE