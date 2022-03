¿GP de Arabia Saudita, en riesgo? Rebeldes atacan con misiles refinería cercana al circuito de la F1 | FOTOS + VIDEO

En plena práctica libre de este viernes previo al Gran Premio de Arabia Saudita de la Fórmula 1, un ataque probablemente proveniente de los rebeldes hutíes de Yemen encendió las alertas. Y es que a tan solo 10 kilómetros del circuito de la Corniche de Jeddah, se registró un fuerte incendio en una refinería de la empresa Aramco, patrocinador oficial de la competencia.

De acuerdo con información preliminar, el fuego sería consecuencia del impacto de misiles lanzados por el grupo extremista, ya que en días pasados habían atacado distintos puntos de la ciudad y habían amenazado con afectar los intereses de la petrolera saudí; esto generó dudas sobre si debía o no celebrarse el GP, que comenzó este 25 de marzo y culmina con la gran carrera del domingo.

Los rebeldes yemeníes ya se atribuyeron una serie de ataques con drones y misiles, los cuales derivaron en el incendio, informó AFP: "Realizamos varios ataques con drones y misiles balísticos", incluyendo una "instalación de Aramco en Jeddah (e) instalaciones vitales en Riad", afirmaron en un comunicado los rebeldes hutíes, respaldados por Irán.

El incendio de este día se generó justo cuando los pilotos de la F1 se encontraban en la primera práctica libre en el circuito de la Corniche de Jeddah; medios deportivos señalan que incluso el corredor de Red Bull y actual campeón de la competencia, Max Verstappen, habría reportado a su equipo -vía radio- un fuerte olor a quemado.

Asimismo, reportan que la Fórmula 1 dijo que tras el siniestro sigue en pie la realización del GP de Arabia Saudita, y que no extremaran las medidas de seguridd de cara al gran evento, pues no hay riesgo. Además, los organizadores estarían evaluando lo ocurrido y no se pronunciarán hasta que las autoridades les digan con exactitud qué fue lo que pasó en la refinería de Aramco.

De confirmarse que fue un ataque con misiles, el Gran Premio podría cancelarse, según medios como SPORT y The Sun.

¿Cómo quedó la práctica libre de este viernes?

Charles Leclerc de Ferrari, líder del campeonato, marcó el mejor tiempo este viernes en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Arabia Saudita, el segundo del Mundial de la Fórmula 1; en la mejor de sus 16 vueltas, cubrió los 6.175 metros de la pista con neumático blando, en un minuto, 30 segundos y 772 milésimas, 116 menos que Max Verstappen; mientras que el finlandés Valtteri Bottas de Alfa Romeo firmó el tercer sitio, a 312 milésimas de Leclerc, cuyo compañero el español Carlos Sainz, segundo el pasado domingo en Bahréin, que giró trece veces, fue cuarto, a 367.

El mexicano Sergio 'Checo' Pérez, que abandonó en la última vuelta en Bahréin cuando era tercero repitió 24 veces el trazado del circuito urbano más rápido del mundo -en el que se superan los 320 kilómetros a la hora- y marcó en séptimo, a 791 milésimas de Leclerc, en una sesión que acabó con 22 grados centígrados y 27 en pista, reportó la agencia EFE.

El bicampeón español Fernando Alonso, que cambió la unidad de potencia de su Alpine -sustitución para analizar la misma y que, en cualquier caso, no comporta penalización alguna-, giró 22 veces. En su mejor vuelta, el doble campeón mundial asturiano se quedó a un segundo y seis décimas de Leclerc.

Circuito de la Corniche de Jeddah, en Arabia Saudita. Foto: AFP

