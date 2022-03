Niño de 14 años murió al caer a toda velocidad del juego mecánico más alto del mundo | FUERTE VIDEO

Un niño de 14 años murió la noche de este jueves tras caer a gran velocidad de un juego mecánico del parque de atracciones ICON, ubicado en Orlando, Florida. En redes sociales circula el video del impactante momento en que el joven sale volando de su asiento justo cuando la máquina bajaba a una velocidad de 120 kilómetros por hora.

La grabación muestra como las personas están en la parte más alta de la atracción llamada Free Fall, a unos 130 metros, y después bajan en picada muy rápido hasta que las sillas llegan al suelo. Sin embargo, cuando el juego mecánico estaba descendiendo casi a la mitad del viaje, se aprecia de lado izquierdo de la pantalla cómo el chico se sale de su lugar.

El joven de 14 años sale volando y cae a toda velocidad e impacta fuertemente contra el suelo, ante la mirada atónita de quienes viajaban con él y de aquellos que esperaban abajo, grabando la principal atracción de este popular parque temático, la cual apenas fue inaugurada en diciembre del año pasado, según el Daily Mail.

"¡Que alguien llame a una ambulancia!", se escucha gritar a una mujer conmocionada que se encontraba cerca de la persona que grabó el fatal accidente. En el suelo, yacía boca abajo y herido el muchacho, quien de acuerdo con medios locales fue llevado de emergencia a un hospital cercano, donde finalmente murió debido a la seriedad de sus lesiones, informó la Policía del Condado de Orange.

Usuarios están en shock por el accidente

Según medios, esta es la segunda vez que se registra un fatal accidente en el ICON Park en International Drive, pues hace dos años, un empleado cayó desde una altura de 137 metros cuando revisaba la seguridad en el juego StarFlyer. A raíz de este segundo incidente, muchos tuiteros afirmaron que no volverán a los juegos mecánicos, mientras que The SlingShot Group, empresa dueña del parque no se ha pronunciado pero precisa en su página que operan las máquinas con toda seguridad.

"Estaba en el Icon Park de Orlando viendo la gente que se montan en la atracción de el ascensor, y un chamo se salió de la silla cuando la máquina iba por la mitad y se mató. Es la peor cosa que he visto en mi vida", relató visiblemente afectada en Twitter una mujer llamada Faby, quien estuvo en el lugar del accidente.

La atracción Free Fall está llena de luces de colores que mide poco más de 130 metros de altura y tiene capacidad para 30 personas. Cae al suelo libremente a unos 120 kilómetros por hora y gira alrededor de una torre central a medida que se va elevando. Una vez que los usuarios llegan a la parte alta, ésts son inclinados hacia adelante para ver hacia abjo y luego la máquina se deja caer.

Es considerada la torre de descenso más alta de todo el mundo.

SIGUE LEYENDO:

Tornado arrastra camioneta conducida por un adolescente y se salva de milagro: VIDEO