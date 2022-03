El aterrador caso de un hombre con pelo en la lengua cuya enfermedad conmociona a todo un país

Un hombre de 50 años en la India ha causado conmoción debido a su rara condición de salud que ocasiona que su lengua tenga una apariencia de color negro y además le crezca vello sobre ella, lo que genera que parezca como si tuviera una alfombra gruesa debido a una complicación que sufrió.

TE PUEDE INTERESAR: El impactante caso del hombre que quedó tetrapléjico tras un dolor en el cuello; lleva dos años en el hospital

El paciente es atendido en Medical Trust Hospital en Cochin, Kerala, India, donde los doctores vieron la áspera alfombra que se desarrolló en el hombre luego de que sufrió un derrame cerebral. Ante el incidente de salud, la víctima quedó paralizada de su lado izquierdo lo que impide que pueda masticar para comer con normalidad.

Al tener una dieta de comida mezclada en purés durante dos meses, el hombre comenzó a desarrollar la condición que es calificada como inofensiva por parte de los galenos, la cual es conocida como “Lingua villosa nigra” (lengua negra vellosa). El afectado comenzó a desarrollar manchas color amarillo luego de que al crecerle el pelo, la comida se quedara atorada en él, lo que generó el creciemiento de bacterias.

Un hombre en la India sufre de la lengua negra vellosa. Foto: Daily Mail

Sin embargo, la aparición bacteriana desapareció tras 20 días luego de tener un tratamiento con un fuerte cepillado y lavado, pero la Lingua villosa nigra persistió por lo que el hombre forma parte del 13 por ciento de los adultos que sufren el padecimiento, según la Academia Estadounidense de Medicina Oral citada por Daily Mail.

¿Qué genera la lengua negra vellosa?

La lingua villosa nigra es una afección inusual e inofensiva que se caracteriza por un crecimiento de vellos en la lengua acompañada de una decoloración de las papilas filiformes, las cuales se encuentran en la superficie de los dos tercios frontales de la lengua donde no hay papilas gustativas.

La condición se desarrolla con mayor frecuencia en los adultos mayores de 40 años de edad y es muy rara en bebés. Su origen se presenta tras un lavado ineficiente de la boca, aunque también se presenta en reacciones adversas en el consumo de medicamentos como la penicilina y la tetraciclina; además de que puede generarse con la ingesta excesiva de alcohol, café y cigarrillos.

Surge vello en la parte superior de la lengua. Foto: Daily Mail

La parte superior de la lengua se llena de vellos sin afectar la punta y los lados. La condición es inofensiva y suele ser asintomática. Su principal problema es en el aspecto antiestético al ver pelo en una zona del cuerpo donde no debería existir, sobre todo porque ahí se come y en caso de no tener una buena higiene se generan complicaciones por bacterias.

¿Tiene cura la lengua negra vellosa?

Aunado a los residuos de comida, la acumulación de células muertas de la piel en la papila de la lengua genera el crecimiento del vello que suele crecer aproximadamente 1 mm, aunque puede llegar a alcanzar longitudes de 188 mm en caso de que la lengua se deje de raspar con regularidad.

Por lo general, la lengua negra vellosa no requiere tratamiento médico, aunque es generalmente una afección temporal e inofensiva, según el portal especializado mayoclinic.

Los buenos hábitos de higiene bucal y la eliminación de los factores que pueden contribuir a la afección contribuyen en gran medida a detener el problema de la lengua negra vellosa que parece afectar más a las personas que lo ven que al propio paciente que lo padece.

SIGUE LEYENDO:

Salud Infantil: ¿Cuál es la enfermedad del niño mariposa? Conoce sus síntomas

¿Qué es la hemofilia?, enfermedad que afecta a la realeza y famosos

RMG