Graban extraño OVNI que desaparece y aparece en Canadá; días después aviones militares vigilan el área

En Ontario, Canadá, varias personas han sido testigos de avistamientos de Objetos Voladores No Identificados que sobrevuelan el área de North Bay. Uno de los testigos que grabó el momento en que aparece un objeto flotando en el aire, aseguró que días después del evento, varios aviones militares han llegado al lugar para hacer labores de reconocimiento.

Noelle Kippen narró en su cuenta de Reddit, que vio a tres aviones militares "sobrevolando el área durante tres días después" cuando captó el OVNI que se volvía “invisible”. La grabación del objeto volador fue fortuita luego de que Kippen había decidido grabar el cielo debido a los constantes vuelos de los aviones militares en el área y quería documentar los vuelos, dijo para Daily Star.

En North Bay está cerca una base de las Fuerzas Armadas Canadienses; sin embargo, el aumento de vuelos militares comenzó a llamar la atención de la población. Pese a estar acostumbrados a ver objetos voladores, uno de ellos no identificado empezó a inquietar a los testigos que lograron tener evidencia de lo sucedido.

Sin explicación lógica del OVNI

El OVNI se hacía invisible en Ontario, Canadá. Foto: Captura del video

Al grabar al OVNI, Kippen afirmó que no pudo encontrar una explicación lógica para identificar el objeto esférico que aparecía y desaparecía del cielo. Durante el clip del video, se ve a un objeto metálico y brillante que desaparece por lapsos cortos y vuelve a aparecer.

“Rápidamente vi este objeto plateado de aspecto esférico en el cielo. Traté de enfocar mis ojos en él para ver si era un globo aerostático o algo así, pero era algo que nunca había visto antes”, afirmó Kippen.

Agregó: "Desde una distancia no muy lejana de donde yo estaba (parecía un viaje de 40 minutos más o menos) este objeto parecía bastante bajo en el suelo, elevándose constantemente hacia arriba, pero más lento de lo que lo haría un globo, pensé. A medida que el objeto se elevaba, casi parecía que se volvía invisible, pero luego vi una sombra oscura que se desvanecía rápidamente hacia la izquierda del video que ves".

El video (que puedes ver dando clic aquí) fue compartido en Reddit y ahí fue discutido por los usuarios, quienes varios de ellos afirmaron haber visto objetos similares. "También lo he visto varias veces. Solía ??ver esferas cromadas de vez en cuando, aunque no las he visto en mucho tiempo".

