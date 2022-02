OVNI flota por más de dos horas a plena luz del día; expertos afirman es una de las mejores pruebas extraterrestres

En Islamabad, Pakistán, fue captado un Objeto Volador No Identificado (OVNI) que permaneció flotando en el aire a plena luz del día. El video es una de las mejores pruebas de la existencia de los OVNIs, aseguran los expertos de la teoría de la conspiración. El clip fue compartido a través de YouTube.

La toma fue realizada por Arslan Warraich, un hombre oriundo de Birmingham que llegó a vivir a Pakistán como un hombre de negocios. Aseguró que el OVNI duró alrededor de dos horas mientras flotaba en el cielo pakistaní. De acuerdo con Warraich, el objeto tenía forma triangular de color negro cuyo material denso parece que absorbe la luz solar.

“Todavía no sé lo que era. Lo filmé durante más de 12 minutos en diferentes momentos, tomé docenas de fotografías y lo observé durante casi dos horas”, dijo Arslan citado en Daily Star.

Agregó que a simple vista, aquel OVNI parecía una roca negra y redonda, pero cuando acercaba la toma el hombre pudo ver que tenía una forma parecida a un triángulo con un bulto claro en la parte superior hacia la parte posterior.

“Era de color negro sólido y no tenía bordes afilados. No reflejaba demasiada luz y no emanaba ninguna luz", agregó Arslan.