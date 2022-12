Depresión navideña: ¿qué es y cómo superarla?

Diciembre es un mes en el que muchas personas se reúnen para celebrar Navidad y Año Nuevo, en algunas familias ya es una tradición compartir una cena, sin embargo, en algunas la situación es distinta, ya sea por la poca cercanía que hay entre los integrantes, la apatía o diversos factores que los lleva a no sentir la misma emoción que la mayoría de la gente. Pero hay otros caos en los que los miembros de la familia se encuentran atravesando una pérdida o una enfermedad, por lo que festejar es lo último en lo que piensan.

Es así como surge un sentimiento de nostalgia o tristeza en estas fechas en lugar de recibirlas con emoción o alegría y a esto se le conoce como "depresión navideña", la cual tiene una explicación más allá de lo ya mencionado, ya que suele ser experimentada por miles de personas en todo el mundo, quienes podrían sentirse incomprendidos al pensar que está mal sentirse tristes en diciembre.

¿Qué es la "depresión navideña"?

Aunque haya miles de frases, canciones, villancicos, historias o películas que hablan de la alegría y esperanza que llega con la Navidad o el Año Nuevo, la realidad es que no es un sentimiento que compartan todos y la otra cara de estas celebraciones llega con la "depresión navideña", también conocida como "blues de Navidad", un estado de ánimo negativo temporal hacia todo lo relacionado con esta época del año, entre los síntomas se encuentran:

Insomnio

Ansiedad

Tristeza

Falta de apetito

Mal humor

No todas las personas se sienten felices con la llegada de Navidad. | FOTO: Pexels

De acuerdo con Patricia Bermúdez Lozano, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, algunos factores que intervienen para que alguien se sienta de esta forma son las percepciones psicológica, familiar, social y económica: “Para algunos es una época de mucho estrés y desgaste, de desmotivación por no tener una estabilidad económica o de desestabilización psicológica por problemas no resueltos en su vida personal, como no haber cumplido metas por diferentes razones, o por estar en duelo por la pérdida de seres queridos” señaló.

¿Cómo superarla?

Según Bermúdez Lozano señala que dicho estado de ánimo puede estar predispuesto genéticamente en quienes han tenido familiares con depresión severa, también hay formas de superarla o bien, hacerla más llevadera realizando las siguientes acciones:

Fijarse en lo positivo más que en lo negativo de las festividades, no encerrarse en una forma de pensar

Perdonar para dejar de cargar con emociones poco saludables

Aprovechar el tiempo para hacer actividades placenteras (leer, comer, descansar, salir con amigos, dar un paseo, entre otras)

Reconocer que así como hay quienes sienten alegría en estas fechas, hay muchos que no y está bien

Integrarse a redes de apoyo

Realizar actividades altruistas

Tomar terapia

Es normal sentirse tristeza en determinadas fechas. | FOTO: Pexels

Finalmente, cabe recordar que el clima podría afectar debido al trastorno afectivo estacional, que es un tipo de depresión que se caracteriza por un patrón estacional recurrente cuyos síntomas suelen durar entre cuatro y cinco meses al año debido a que en invierno los días de invierno son más cortos y obscuros, así como el clima es más frío en ciertos lugares.

La explicación es que hay menos exposición a la luz solar, por lo que y hay una baja luminosidad y esto afecta directamente a la melatonina y la serotonina, dos sustancias químicas cerebrales por la ausencia de vitamina D: "Cuando tenemos la serotonina presente en nuestro organismo, tenemos una mejor motivación y una mejor condición para hacer las cosas. Nuestra función cerebral también mejora nuestro ánimo y por consiguiente, tenemos ganas de aprender y de hacer cosas, ya que estamos en buenas condiciones” señaló Patricia Bermúdez.

