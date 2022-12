Qatar 2022: el espeluznante hallazgo del cuerpo del argentino que salió a festejar, todos los detalles del crimen

Lautaro Morello es el joven argentino de 18 años de edad que estaba desaparecido luego de salir junto con su amigo Lucas Escalante de 26, para festejar el triunfo de Argentina en el mundial de Qatar 2022 cuando derrotó a Países Bajos. Hace unos días, la policía encontró un nuevo cuerpo calcinado, pero en esta ocasión, tanto las autoridades como la familia del joven, confirmaron que este segundo cuerpo corresponde a Lautaro.

Tras el hallazgo del cadáver de Lautaro, las autoridades arrestaron a dos principales sospechosos del crimen, uno de ellos es Cristian Alejandro Centurión quien es el hijo de un comisario de la policía, mientras que la segunda persona arrestada es el primo de Cristian, el cual fue identificado como Maximiliano Tomás Centurión, reportó el medio local TN.

Lautaro y Lucas salieron a tomar unos tragos y a bailar, pero esa misma noche alrededor de las 11:30 de la noche, sus teléfonos celulares fueron apagados y ya no se volvió saber de los amigos hasta que se encontró el automóvil BMW de Lucas totalmente calcinado por el fuego y en estos días fue encontrado Lautaro sin vida.

El BMW de Lucas Escalante fue encontrado calcinado. Foto: Especial

Los reportes de la policía indicaron que Lautaro fue encontrado semicalcinado y mostraba signos de haber muerto por asfixia. El caso ha escalado más que solo un simple asesinato y hasta el momento la desaparición aún de Lucas Escalante. Días previos, Estefanía, la mamá de Lautaro, indicó que Lucas “tenía amenazas” por lo que era perseguido .

“A mi no me sigue nadie, a mi familia no la sigue nadie. Si mi hijo subió a un auto 23:15 y 23:30 desparecieron, es porque lo venían siguiendo a él (Lucas), pero a mi nenito no lo seguía nadie. Yo imagino que si los secuestraron, si pasó algo, es por la familia de Lucas”, dijo la mamá.

Las amenazas se extienden

Carlos Diéguez, el abogado de Lautaro declaró que después de haber encontrado al chico sin vida, han recibido amenazas para al parecer, desistir de seguir la investigación judicial. "Me hicieron una videollamada en la que me iban como grabando cuando salí anoche del domicilio de Lautaro y me siguió un auto negro y una moto. Hoy a la mañana el mismo auto y la misma moto de alta cilindrada, sin patente, se pararon en el domicilio de mi hija", dijo citado para Clarín.

"No es por mí, es por la familia. Están pasando vehículos raros y a una tía que trabaja en la fuerza como oficial y no tiene nada que ver con nada la están amedrentando, amenazando", sostuvo el jurisconsulto por el caso que ha dado un giro en cuanto al motivo del crimen, ya que se vincula a Lucas en la venta ilegal de tickets de carga de combustible, que haría junto con uno de los dos detenidos.

El cuerpo de Lautaro Morello fue encontrado semicalcinado. Foto: Télam

Uno de los investigadores del caso declaró para TN, que el caso se trata de un ajuste de cuentas por parte del crimen organizado:

“Mafia pura. El auto está quemado por alguien que sabe como hacerlo. De adentro hacia afuera para quemar huellas y con suficiente combustible para dejarlo irreconocible al vehículo”, dijo el investigador.

Un familiar de Lautaro aseguró que éste no era amigo de Lucas, pero tenían una relación “cercana”. “Ellos no eran amigos, pero mantenían una relación cercana, seguían chateando por Instagram y se ve que arreglaron para salir juntos”, dijo mientras el caso sigue abierto para establecer el móvil que llevó al asesinato de Lautaro Morello y a la todavía desaparición de Lucas Escalante.

