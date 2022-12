La edecán que robó miradas vuelve y aconseja: “No perder el tiempo con un hombre que no invierte dinero en ti”

Hace algunos meses, una joven mamá robó las miradas de la gente en una entrega de reconocimientos al ser captada en el momento de subir al estrado y realizar su trabajo como edecán, en ese entonces, la mujer se identificaba en su cuenta de TikTok simplemente como Joss, pero hoy en día lo hace con el nombre de Catalella Valesk y sigue publicando contenido en la red social china.

Paulatinamente, la influencer ha ganado seguidores por su contenido y por mostrar la belleza de su cuerpo, además de expresarse sin tapujos al reconocer que su atractivo físico también lo ha conseguido gracias a la ayuda de cirugías estéticas, o al romper con tabúes con el dicho misógino de que a las mujeres que tienen hijos, su cuerpo aumenta de tallas, “Yo con dos bendiciones” respondió en un tiktok lleno con varias imágenes suyas.

La edecán ecuatoriana expuso que tiene 25 años de edad luego de lanzar una pregunta a sus seguidores, donde aclaró que tiene solo un hijo y no dos como lo había grabado en su tiktok con la frase misógina:

“En 10 años tendré 35 años con un hijo de 13 años ¿y ustedes?”.

El polémico consejo de la edecán

En uno de sus tiktoks, la edecán habla sobre las relaciones afectivas y da un consejo a sus seguidores, principalmente enfocado para las mujeres, en el que pide analizar la situación en la que se encuentran con su pareja para saber si en verdad les reconoce el valor que son como persona al dedicarles, tiempo y dinero.

“Los hombres no invierten en cualquier mujer, los hombres invierten en la mujer que para ellos lo vale. Esto significa que si tú estás con un hombre que no invierte tiempo en ti, energía ni dinero, tú no eres la mujer en la que ese hombre encuentra valor. Lo mejor es que no pierdas tu tiempo, no mereces…”, dijo la edecán en uno de sus tiktoks.

El consejo generó polémica y opiniones divididas a favor y en contra, algunos de los comentarios que dejó aquel tiktok fueron: “Mi esposo no invierte en mi (sic) ni en un par de zapatillas”, a lo que la influencer recomendó con tono de broma: “Cambieloooo”. Mientras que otras más respaldaron el consejo de la mujer: “cierto”.

Pero también hubo reacciones contrarias, pero para que principalmente en la relación de pareja sean los dos implicados los que compartan los gastos que conlleva salir con una persona de cita: “Ambos deben invertir si los dos son mutuos i se valoran como personas i como pareja (sic)”.

Desde que la edecán se hizo viral tras publicar el clip donde participa en una entrega de reconocimientos, su número de seguidores en TikTok se disparó casi al doble al pasar de 38 mil a ahora contabilizar más de 67 mil seguidores.

Para ver el clip completo donde la joven mamá de 25 años expone el consejo para no perder el tiempo si se está en una relación donde el hombre no invierte tiempo ni dinero en las mujeres, se puede dar clic aquí.

