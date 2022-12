La dura confesión de la madre de un argentino que desapareció tras festejar a la selección

La mamá de Lautaro Morello, uno de los jóvenes que desaparecieron tras festejar el pase de la selección de Argentina a las semifinales del mundial de futbol de Qatar 2022, luego de que vencieron en penales a su similar de Países Bajos, realizó una dura confesión sobre el amigo de su hijo, Lucas Escalante, lo cual puede estar relacionado con el misterio del paradero de los hinchas argentinos.

El sábado, cuando Argentina triunfó en Qatar 2022, Lucas de 26 años de edad se subió a su BMW color azul y fue al barrio Villa Hudson de Florencio Varela, donde está ubicada la casa de Lautaro de 18 años, cuyo plan era salir a tomar algunos tragos y a bailar en un bar. Todo parecía suceder sin novedad hasta que de pronto los chicos cortaron su actividad en su celular alrededor de las 11:30 de la noche.

Ya con los celulares apagados, las familias de los dos jóvenes comenzaron a preocuparse por ellos al ver que no llegaban a sus respectivos hogares. Durante un patrullaje de rutina de la policía, encontraron un automóvil totalmente calcinado parecido al de Lucas Escalante en el barrio Abasto de La Plata. Tras hacer el reconocimiento, los policías confirmaron que se trataba del vehículo de Lucas.

Asimismo, un día después del hallazgo del auto BMW quemado, la policía informó que encontraron los cuerpos de dos jóvenes los cuales habían sido calcinados. El hallazgo causó aún más ansiedad para las familias de Lautaro y Lucas ya que las mismas autoridades analizaron los cuerpos y dudan que se trate de los dos chicos desaparecidos.

Lo anterior lo comentó Estefanía, la mamá de Lautaro, pues aseveró que “al parecer los cuerpos tienen brackets y ni mi hijo ni el otro chico usan”. Al momento, el único avance de la intensa búsqueda que lleva a cabo la policía es el BMW encontrado en el barrio Abasto de La Plata, ya que sobre se desconoce el posible móvil que hizo que los chicos no se hayan reportado con sus familias desde hace tres días.

La revelación de la mamá de Lautaro

Estefanía indicó que Lucas, el amigo de su hijo, “tenía amenazas” por lo cual la mujer sostiene una hipótesis sobre que ya seguían al hombre de 26 años y el sábado fue el momento idóneo para que lo agredieran, dijo la angustiada madre citada por el medio local Todo Noticias.

Lautaro y Lucas siguen desaparecidos. Foto: IG / Especial

“A mi no me sigue nadie, a mi familia no la sigue nadie. Si mi hijo subió a un auto 23:15 y 23:30 desparecieron, es porque lo venían siguiendo a él (Lucas), pero a mi nenito no lo seguía nadie”, enfatizó la mujer quien añadió:

“Yo imagino que si los secuestraron, si pasó algo, es por la familia de Lucas”, dijo la mamá de Lautaro.

Asimismo, Estefanía informó que recibieron una llamada para extorsionarlos luego de que su hijo desapareciera. “Ayer, como no teníamos respuestas, fuimos a buscar a mi hijo para el lado de un campo y a mi hermana le hicieron una llamada por WhatsApp, pero no alcanzó a atenderla.

Al rato la volvieron a llamar y le preguntaron si era la hermana de Lautaro, ella le dijo que sí y de fondo se escuchaba como que alguien tenía la boca tapada”, señaló. “Mi hijo era un chico bueno, me dijo que iba a tomar una coca y venía, que no iba a tardar una hora”, recordó la mamá, quien cuestiona la razón por la que Lucas buscó a su hijo si sabía que lo buscaban.

