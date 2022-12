Zelenski se burla de Putin en un show de Netflix: "Pues dicen que hay guerra"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, asegura que aún no está preparado para saber lo que vendrá cuando acabe la guerra, aunque dice que lo que más le gustaría es "ir al mar y beber unas cervezas". En una entrevista en Kiev con el periodista estadounidense David Letterman, grabada en una estación de metro de la capital ucraniana, Zelenski habla de la guerra que vive su país y del sufrimiento de los ciudadanos desde que se inició la invasión rusa, el pasado 24 de febrero.

Cuando Letterman le pregunta por su futuro y el futuro de Ucrania, el mandatario dice que previsiblemente "seguiré ocupando la presidencia, aunque de verdad, no pensamos en lo que vendrá después, no estoy preparado" todavía, asevera.

"Pero me encantaría ir al mar, sinceramente, me muero por ver el mar y tomarse una cervezas", le confiesa al periodista de Indiana en la entrevista, emitida en Netflix, dentro de la serie denominada “My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman and Volodimir Zelenski".

Zelenski se burla de Putin

Hay que recordar que generalmente este programa se ha reservado para invitados como Cardi B, Lizzo y Will Smith, pero esta vez David Letterman, de 75 años, se reunió con el líder ucraniano para hablar sobre el conflicto en curso en su país.

Hay que recordar que Zelenski, de 44 años, que era un popular comediante de televisión antes de hacer la transición poco ortodoxa a la política, por lo que este personaje estaba ansioso por burlarse del líder ruso. El ucraniano, quien es judío, le conto un chiste a Letterman burlándose de Vladimir Putin.

-“Dos judíos se encuentran en Odessa. Uno le pregunta al otro: ¿Y cómo está la situación allí? ¿Qué dicen ellos?”, comentó en en primera instancia el presidente de Ucrania

-“Pues que dicen que hay guerra", dice uno al otro.

¿Qué guerra?", señala este hombre al otro

-“Rusia está en guerra con la OTAN”, comentó el primer hombre.

-“Entonces, ¿cómo va la guerra?”, pregunta el otro hombre.

-"Bueno, los rusos perdieron 70 mil soldados, todos los cohetes se agotaron, se destruyó una gran cantidad de equipo militar", señala el otro hombre.

-“Bueno, ¿qué pasa con la OTAN? La OTAN aún no ha llegado”, finalizó el presidente de Ucrania.

Suenan las alarmas durante el programa

Durante la entrevista suenan las sirenas que alertan de la posibilidad de un bombardeo ruso: "por desgracia eso indica que la guerra es normal, y creo que la guerra no debería ser algo normal y nos los parece porque nos estamos acostumbrando a oír las sirenas", lamenta Zelenski.



Durante el encuentro, el presidente ucraniano confiesa que los momentos más agradables del día los vive cuando puede hablar por teléfono con su esposa y sus dos hijos quienes, según dice, saben ya casi más de la guerra que él mismo.



El que fuera un popular comediante antes de asumir la presidencia del país, también se define como un "hombre normal" que hace cosas normales pero que dedica las 24 horas del día a gestionar la guerra y su país aunque, bromea, "también me gusta comer".



Reiteró que la guerra no acabará hasta que Rusia, que internacionalmente se ha convertido en un "símbolo vacío", no desocupe los territorios ucranianos que ha conquistado: "solo entonces acabará la guerra", reitera.



No se trata, por tanto, de "congelar el conflicto, en el frente muere gente, aunque esté lejos de aquí (Kiev), la guerra está en todas partes y nos acabará hasta que los rusos" se vayan.

